Nederlandse overheid neemt Chinese fatbikes in beslag

De Nederlandse overheid heeft het helemaal gehad en neemt Chinese fatbikes in beslag.

Sommige trends gaan echt volledig aan ons voorbij. Strakke spijkerbroeken, Marvel-films, Taylor Swift, Taylor Swift-fans, Havermelk, tarwegras, Chris Woerts: het zal allemaal wel. De meest vreemde trend van het moment, is die van de fatbike.

Het is een beetje het crossover-equivalent van de fietswereld. Een groot, zwaar, log ding dat dankzij elektrische aandrijving in staat is om een beetje vooruit te gaan. Net als met de crossovers brengen de fatbikes grotere risico’s met zich mee voor voor andere weggebruikers.

Overheid neemt fatbikes in beslag

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft het helemaal gehad en neemt een groot aantal Chinese fatbikes in beslag. Om welk merk het gaat, zegt het ILT niet ‘in het belang van het onderzoek’. Gelukkig hebben we hier een commentsectie waarbij kenner kunnen bevestigen om welk merk het gaat. In totaal zijn er 3.500 fatbikes in beslag genomen. Dat doet het ILT onder de noemer ‘veiligheid’.

Waar wringt de schoen dan? Nou, dat gaan we je uitleggen. De fatbikes in kwestie zijn namelijk te snel. In principe hebben ze de snelheid van een brommer en worden ze als fiets verkocht. Kinderen die verrassend genoeg een kleine duizend euro bij elkaar kunnen sprokkelen via de Klarna stappen op die fatbikes om vervolgens veel te hard door de stad te scheuren, met alle gevolgen van dien. Gemeentes zijn de snelle fatbikes helemaal beu.

Is het een grijs gebied?

Het lijkt erop dat het allemaal een grijs gebied is, maar niets is minder waar. Gaat de fatbike in kwestie maximaal 25 km/u? Dan is het een elektrische fiets. Gaat de fatbike in kwestie harder dan 25 km/u? Dan is het een brommer en in dit geval dus ongekeurde en onverzekerde brommers. Of wacht: als het harder kan dan 25 km/u, dan moet de fabrikant de fatbikes aanpassen aan alle eisen voor de typegoedkeuring om ‘m als brommer te verkopen. Uiteraard is al deze ellende het resultaat van slap fietsbeleid.

Nu vraag je je eigenlijk af wat het probleem is? Je kan de fatbike toch gewoon als brommer registreren en verzekeren? Dat klopt, maar dan dien je ook een helm te dragen en dat willen de fatbike-bestuurders dan weer niet. Het is juist heel erg cool om gezien te worden op een fatbike (kennelijk) en een helm draagt niet echt bij aan dat imago.

Via: Inspectie Leefomgeving en Transport