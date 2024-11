Nieuwe poging in het stoppen van de fatbike-ellende

Opgevoerde fatbikes en e-bikes stoppen, een nieuw keurmerk moet hier aan gaan bijdragen.

Jij tuft in je automobiel keurig 30 km/u in een dergelijke zone, maar links en rechts vliegen de opgevoerde e-bikes je om de oren. Het gaat hier dikwijls om de inmiddels nationaal beroemde fatbikes. Ze zijn een doorn in het oog.

Keurmerk voor de e-bike

De politiek heeft nog niet de juiste aanpak verzonnen om het terreur op wielen tegen te gaan. Ondertussen worden er wel maatregelen verzonnen om de problematiek enigszins aan te pakken. Zo heeft de RAI vereniging in samenwerking met de overheid een keurmerk bedacht.

Het idee hiervan is dat veilige en betrouwbare e-bikes in aanmerking komen voor zo’n keurmerk. Kopers, zoals ouders, kunnen dan filteren op elektrische fietsen met het keurmerk.

Niet alleen kopers hebben er baat bij. Ook handhavers kunnen zo zien dat de fiets deugt. Opgevoerde fatbikes of andere soort gepimpte e-bikes die kant en klaar vanuit webshops zo naar Nederland worden gestuurd kunnen fluiten naar zo’n keurmerk. De vraag is natuurlijk of dit helpt de problematiek aan te pakken.

Een e-bike of fatbike is bijvoorbeeld ook achteraf op te voeren. Frits van Bruggen, voorzitter van de RAI Vereniging, zegt tegenover BNR niet te kunnen uitsluiten of fietsen met een keurmerk niet opgevoerd kunnen worden.

Daarnaast zal het een volwassen persoon die bewust een opgevoerde e-bike koopt weinig uitmaken of deze een keurmerk heeft of niet. Het grootste probleem is het gebrek aan handhaving, waardoor overtreders nog altijd makkelijk wegkomen met hun opgevoerde tweewieler.

Oneerbiedig gezegd is zo’n keurmerk een aardige toevoeging, maar het is nog steeds geen concrete oplossing om opgevoerde e-bikes aan te pakken. Daar is meer voor nodig. Maar even eerlijk, hebben we de overheid echt bij alles nodig? De verantwoordelijkheid ligt wat mij betreft grotendeels bij de ouders. Weet waar je kroost op fietst. En slap fietsbeleid, dat ook.