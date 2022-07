Ferrari: krankzinnige tactiek was juiste keuze

Carlos Sainz was niet in zijn nopjes toen hij naar binnen werd geroepen, net toen hij in een gevecht was.

Sainz riep het uit: ‘Niet nu, niet nu!’. Hij kreeg namelijk een bericht via de radio, terwijl hij net in gevecht was met Sergio Perez. Hierdoor werd hij natuurlijk uit zijn concentratie gehaald, maar moest ook nog eens een ronde later toch nieuw rubber halen. Ferrari ziet het probleem niet en zegt dat het de juiste keuze was.

Krankzinnige tactiek Ferrari

Dit terwijl Sainz door een gridstraf achteraan moest starten. Hij was goed bezig met een inhaalrace. Tot het moment dat hij Perez tegenkwam in de strijd om plek 3. Dat werd een hevig gevecht. Ferrari maakte tijdens dit gevecht een merkwaardige call om Sainz naar binnen te roepen via de boordradio. Desalniettemin slaagde hij erin om Perez in te halen, maar een ronde erna moest hij dus toch naar binnen om nieuwe mediums te halen.

De teambaas van Ferrari, Mattia Binotto, zegt tegen Sky Sports dat het zeker wel een goede keuze was. Hij zei namelijk ‘we denken niet dat het de juiste keuze was, we weten zeker dat het juiste was’.

Banden versleten

Reden tot deze zelfverzekerdheid is dat de banden te versleten waren. Binotto wilde geen risico nemen om (nog meer) punten te verliezen. ‘De banden waren aardig versleten, dus het zou erg riskant zijn geweest om er de race mee uit te rijden’, aldus de teambaas.

Door de pitstop te maken wist Sainz de snelste rondetijd neer te zeten. Hierdoor heeft hij een extra punt gepakt, dus dit is inderdaad goed uitgepakt. Overigens voegt Binotto er nog aan toe dat dit de veiligste keuze was en misschien heeft hij daar gelijk in. Echter, de timing van de call is en blijft wat ongelukkig.

Sainz zelf denkt dat hij goed de race had kunnen uitrijden met de oude banden. Hij zegt wel dat de mensen bij de pitmuur veel meer data hebben om goede beslissingen te nemen, dus het zal wel kloppen. Aldus de teleurgestelde coureur.