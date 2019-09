BMW X7 xDrive40i: rijtest en video

Sinds BMW begin van het millenium met de X5 als eerste SUV kwam, is hun gamma nogal uitgedijd. De X7, of pardon The X7, is inderdaad nummer zeven in het rijtje en wel meteen de absoluut de nummer één qua ruimte.

Met het klassieke BMW heeft de X7 dan ook niet zo veel meer te maken. Tenminste als jij bij BMW een klassieke sportsedan voor ogen hebt met een smeuïge zes-in-lijn al zijn kracht naar de achterwielen stuurt. Als purist zijn de enige acceptabele concessies, de komst van de turbo (lekker veel koppels) en de komst van automatische versnellingsbak (heerlijk voor in de file en voor het gebruik van launchcontrol bij de stoplichtsprintjes). Echter heten we niet allemaal Wouter Karssen, rijden we rond in een handgeschakelde, achterwielaangedreven, maar veel te krappe 1-serie. Sommigen van ons vervoeren alle kinderen voor het kinderfeestje liever in de eigen auto in plaats van een gehuurde personenbus, weigeren om koffers of een beautycase achter te laten tijdens een vakantie en nemen de gehele bestelling bij de Ikea het liefst zelfs in één keer mee. Voor die mensen is er de X7, groter hebben ze niet in München en dit zou ook voor iedereen genoeg moeten zijn.

Alles is groot aan de BMW X7

De dimensies zijn (bijna) die van een personenbus, maar de ruimte is dat eigenlijk ook. De X7 meet een indrukwekkende 5,15 meter in lengte, is exact 2 meter breed en is een lekker modale 1 meter 80 hoog. Fijn aan dat laatste getal is dat het nog niet te hoog is voor een beetje normale parkeergarage, een geschikt plekje op straat vinden kan nog een uitdaging zijn.

De testauto rolde op 21″ Bicolour jetsers in Y-spaak wielen (styling 753), maar er mag ook 22”op de X7. Standaard heeft de X7 al twintig inch velgjes, dus houdt een klein beetje ruimte in het huishoudbudget voor vervanging van de banden. Dat zijn prijzige jongens en de meesten SUV’s vreten relatief wat sneller door het rubber heen. Een hoog zwaartepunt, relatieve rust in het interieur en genoeg power zorgen ervoor dat de banden er best voor moeten werken om de gemiddelde SUV op het zwarte spul te houden als dat ook de bedoeling is. Het gewicht van de X7 is ook echt indrukwekkend, het RDW gewicht van de X7 xDrive40i is maar liefst 2395 kilogram.

Drie zitrijen of heel veel bagageruimte

Voor de echt succesvolle stukadoor, bakker of timmerman is de X7 het ideale alternatief voor een bedrijfswagen. Zodra alle banken plat gaan (en dat kan natuurlijk elektrisch) blijft er 2120 liter over om vol te gooien met zooi. Tip van de redactie om dan niet voor het lichte interieur te gaan. Geen idee wat er allemaal al met de X7 was vervoerd, maar geheel smetteloos was het niet meer.

Zodra je alle drie de zitrijen wilt gebruiken, blijft er van die gigantische hoeveelheid bagageruimte maar een fractie over. Dat is geen nieuw probleem bij (Europese) zevenzitters, maar wel iets om een klein beetje rekening mee te houden. In die configuratie heeft de X7 namelijk nog maar 326 liter kofferruimte, alsnog proppen als er voor 6 of 7 personen bagage moet worden meegenomen dus. Met de achterste zitrij plat is de bagageruimte overigens wel riant, waarmee “normale” mensen zelfs voor de meest uitgebreide vakantie daar mee uit de voeten zouden moeten kunnen.

Zeven stoelen zijn overigens standaard, maar de test-X7 had op de middelste rij twee individuele comfortstoelen inclusief een vrij lage console met bekerhouders en USB aansluitingen. Het is zeker een luxe plek om te vertoeven, qua comfort schurkt de X7 tegen de 7-serie aan. Toch weet BMW’s limousine je nog beter te pamperen, veel ruimte en comfort-stoelen is net niet genoeg. De grote middenconsole van de 7-serie, een nog betere afwerking, meer verstelmogelijkheden van de stoel(en) dragen bij aan een nog meer bijzonder gevoel.

Is de X7 nog een beetje vooruit te stoken?

We gebruikten de X7 om mee naar de IAA in Frankfurt te reizen en daarmee waren we aan ons stand verplicht op zijn minst een poging te wagen om de topsnelheid te halen. Dat werd een makkie, want de begrenzer maakt vroegtijdig een eind aan de acceleratie. Dat gebeurde al bij 210 km/u, terwijl de X7 xDrive40i in Europa harder zou moeten lopen, om precies te zijn 245 km/u. De US versie van de X7 haalt echter 210 km/u, dus het lijkt erop dat we tegen die grens opliepen, of eigenlijk opreden.

Dat was ook de enige klacht over de X7 xDrive40i, ondanks de ruime 2400 kg + passagiers en bagage die moest worden meegesleurd had de zes-in-lijn weinig moeite om dik 5 meter aan BMW voort te sleuren. De drieliter twinpower turbo voelde zelfs potenter dan je uit de cijfers van 340 pk en 450 Nm zou afleiden. Ook indrukwekkend is de sprint naar de 100 die de X7 xDrive40i in 6,1 seconden doet.

Ondanks de Amerikaanse roots zijn de andere keuzes qua motoren, beide diesels: de 265 pk sterke 30d en de 400 pk sterke M50d. Ongetwijfeld is het daar ook prima mee rijden.



Gaat een X7 nog een beetje de hoek om?

Veel massa en een hoog zwaartepunt beloven niet veel goeds, maar BMW heeft een reputatie hoog te houden op dit gebied. Dat lukt ten dele. BMW rept in het persbericht over het “M Sport differentieel dat standaard is op de BMW X7 M50d en optioneel leverbaar op de BMW X7 xDrive40i” en nu wil het geval dat de omgeving van Frankfurt best heuvelachtig is. In de heuvels regent het ook vaker dan in de stad en dus kwamen we een glibberige en behoorlijk afgelegen hairpin tegen. Uit naam van de wetenschap doe je het dan toch he, maar uit dat hoogstaande onderzoek kwam een teleurstellende conclusie. Zelfs in de Sport stand en met ESP volledig uit, is de elektronica heel druk bezig om al die meters aan X7 in het goede spoor te houden. Geen episch dwarsgaande BMW bus dus, maar dat zal de gemiddelde koper waarschijnlijk jeuken.

Veel belangrijker is dat de X7 vrij goed comfort en sportiviteit weet te combineren. Zolang je niet te gekke dingen vraagt van de X7 is de balans mooi, de feedback goed en de grip prima. Alles met dank aan luchtvering op zowel de voor- als de achteras en adaptieve wielophanging met elektronisch instelbare dempers. De test-X7 had ook de achterwielbesturing Integral Active Steering, een must-have op dit soort mastodonten. Op hoge snelheid is meer stabiliteit en op lage snelheden veel meer wendbaarheid. Executive Drive Pro is ook optioneel en biedt actieve rolstabilisatie, ook weer een aanrader.

Prijs en conclusie

De X7 is niet in formaat en modelnummer de topper en uiteraard geldt dat ook voor de vanafprijs want alleen de 8-serie cabriolet en i8 hebben een nog hoger starttarief. De X7 is er vanaf 115.350 euro voor de X7 xDrive30d, de xDrive40i is er vanaf 118.925 euro. Nu is dit een grote SUV (worden meestal rijk uitgerust), een Duitse auto (met lange optielijsten) en ook nog eens een premium merk, dus de teller stopt daar niet. Voor de testauto zou 155.365,05 moeten worden afgetikt, wat gelukkig wel met BMW Service Inclusive – 5 jaar/100.000 km is. Dat scheelt dan toch weer.

De enige echte concurrent is de Mercedes-Benz GLS, die er voorlopig alleen als minimaal 127k kostende 400d is. Mochten de zeven (of zes) zitplaatsen minder relevant zijn, dan valt er veel meer te kiezen. Echt veel zullen we de X7 hier vermoedelijk niet zien, maar dan was het BMW dan ook niet om te doen: buiten Europa is er meer markt voor dit soort kolossen.