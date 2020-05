De XB7 is de dikste Alpina tot op heden

Zowel qua afmetingen als qua vermogen.

BMW’s nieuwe mastodont, de X7, kon niet op ieders goedkeuring rekenen. Misschien kan Alpina daar nog wat aan veranderen. Daar kun je nu over oordelen, want vandaag laten ze de Alpina XB7 zien, hun interpretatie zien van BMW’s mega-SUV.

We hebben al wat minder subtiele varianten gezien van de X7, maar Alpina is wat voorzichtiger te werk gegaan. We hadden natuurlijk niet anders verwacht. De X7 heeft dus geen schokkende metamorphose ondergaan, maar is op detailniveau wel grondig aangepakt.

Dit betekent om te beginnen dat Alpina zijn eigen designsausje over de X7 heeft gegoten. De voorbumper is bijvoorbeeld opnieuw ontworpen en voorzien van de letters Alpina. Op die manier kunnen er geen misverstanden ontstaan over de identiteit van deze Alpina XB7. Aan de achterkant is de XB7 te herkennen aan de vier uitlaten en de diffuser. De velgen zijn ook typisch Alpina en zijn verkrijgbaar in 21 of 23 inch.

De motor heeft Alpina ook onderhanden genomen. De 4,4 liter grote V8 produceert nu maar liefst 621 pk en 800 Nm aan koppel. Daarmee is de XB7 de krachtigste auto die Alpina tot nu toe gebouwd heeft. De B7 heeft namelijk ‘slechts’ 608 pk. Deze 2.655 kg wegende mastodont zit daarom al in 4,2 seconden op de 100 km/u. Qua topsnelheid is 290 km/u mogelijk.

De versnellingsbak heeft Alpina ook niet ongemoeid gelaten. De achttraps ZF-automaat is verder verfijnd. Ook de ophanging is aangepakt. Dankzij de onder meer de aangepaste dempers en geometrie zal de X7 wat minder aanvoelen als een bakbeest. De luchtvering maakt het ook mogelijk dat de XB7 40 mm dichter bij het asfalt ligt. Alpina heeft met de XB7 dus geen half werk geleverd en de X7 op alle fronten verbeterd.