TT-Circuit Assen behoudt Formule 1-droom na lovende beoordeling FIA

Het circuit komt mogelijk al in 2019 of 2020 op de kalender.

Het lijkt er steeds meer op dat het momentum waarvan het Circuitpark Zandvoort profiteerde steeds verder in het voordeel van het TT-Circuit van Assen komt te liggen. Zeker nu Charlie Whiting, race-directeur van de Formule 1, een bezoekje aan het TT-Circuit heeft gebracht en een positieve beoordeling heeft achtergelaten.

Whiting was vorige week vrijdag, na het uitvoeren van computersimulaties, zelf in Assen aanwezig om met eigen ogen te bekijken in hoeverre het circuit aanpassingen moest ondergaan om het terrein gereed te maken voor de Formule 1. Na een nauwkeurige inspectie is Charlie van mening dat er hoe dan ook een aantal zaken moeten veranderen, maar dat deze vele malen minder ingrijpend zijn dan in Zandvoort.

Whiting doelt met deze aanpassingen vooral op een aantal relatief kleine ingrepen aan het circuit. De Brit acht het vooral belangrijk dat de juiste kerbstones, vangrails en speciale Tecpro Barriers worden aangebracht, zodat de Formule 1 het circuit zonder problemen kan gebruiken. Daarnaast mag de Stubben-bocht iets verbreed worden en zou hij graag een DRS-zone zien. Voor dit laatste zou het lange rechte stuk bij Veenslang iets verlengd moeten worden. Dit alles gebeurt echter zonder dat de lay-out van het circuit eronder lijdt.

Arjan Bos, voorzitter van het TT-Circuit, ziet de beoordeling dan ook als een opluchting. De aanpassingen zouden al met al slechts 2 miljoen euro bedragen, waardoor het een bijzonder reeële mogelijkheid wordt om een Grand Prix te organiseren. Daarbij komt dat de rest van het circuit eigenlijk in orde is. Over de faciliteiten of het onderhoud had Whiting geen opmerkingen. Niet zo gek natuurlijk, gezien het circuit jaarlijks een MotoGP-race organiseert.

Waar het circuit nog wel in een valkuil zou kunnen lopen is het verschaffen van een licentie. Er zijn immers bijzonder veel circuits geïnteresseerd in het organiseren van een Grand Prix. Daarbij moet het circuit het geld ook nog eens bijeen zien te schrapen, om jaar op jaar het licentie te kunnen betalen. Aan de andere kant, als het circuit de juiste investeerders weet te vinden, zal de eventuele kaartverkoop de rest wel voor zijn rekening nemen. Het TT-Circuit biedt ruimte aan 110.000 toeschouwers, die ongetwijfeld ook een hapje en drankje zullen doen.

Mocht alles écht van een leien dakje gaan, dan zien we het circuit misschien al volgend jaar op de Formule 1-kalender terug.

