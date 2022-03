Audi RS Q8 tot CLR 8 RS omtoveren kost je dit

De Audi RS Q8 als CLR 8 RS van Lumma heeft een facelift gekregen. De nieuwigheden plus het prijskaartje na de klik.

Opzichtig, uitgesproken en een absolute aandachtstrekker. De Lumma CLR 8 RS op basis van de Audi RS Q8 is nooit bescheiden geweest. En dat is deze facelift ook niet. Want ja, net als autofabrikanten komen ook tuners af en toe met een facelift.

In het geval van de Lumma CLR 8 RS is er sprake van een nieuwe bodykit. Het model is voorzien van een kleine make-over op dat gebeid. Ook zijn de 24-inch wielen en een nog uitgebreidere mogelijkheid tot personalisatie van de auto.

Een aardig nieuwtje is bijvoorbeeld dat onderdelen als de dakspoiler en de spoiler lip nu in naakt carbon geleverd kunnen worden. Het slaat natuurlijk nergens op om dit lichtgewicht materiaal te gebruiken op een lompe SUV als de Audi RS Q8. Maar hey, er is nu eenmaal een markt voor.

Het is niet alleen maar show. Met het Lumma Performance pakket maken ze de super SUV daadwerkelijk nog sneller. Aan de hand van een module levert de V8 met turbo’s 105 pk en 110 Nm meer. Daarmee komt het totale systeemvermogen uit op 705 pk en 910 Nm aan koppel. Lekker!

En dan moeten we het alleen nog even over de prijs hebben. Een bestaande Audi RS Q8 omtoveren tot een CLR 8 RS van Lumma kost je 14.750 euro. Let op, dit is de prijs exclusief BTW.