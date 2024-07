Ferrari 365 GTC/4: beauty of het lelijke broertje?

Als Spot van de Week hebben we een zeldzame Ferrari 365 GTC/4, een auto waar de meningen over verdeeld zijn.

Bij de Ferrari 365 denkt iedereen al snel aan de iconische 365 GTB, beter bekend als de Daytona. Vandaag gaan we echter zijn ondergewaardeerde broertje in de spotlight zetten: de 365 GTC/4. Er is namelijk een exemplaar gespot in Nederland en dat gebeurt niet vaak.

365 GTC/4

De 365 GTC/4 verscheen vier jaar na de Daytona op de markt, als een praktischer en comfortabeler alternatief. Wel zijn er veel overeenkomsten: het chassis en de motor zijn in de basis hetzelfde. De 365 GTC/4 heeft echter een langere wielbasis en twee zitplaatsen extra. Niet dat je daar zoveel aan had: zelfs Ferrari geeft toe dat er alleen “hele kleine kinderen” kunnen plaatsnemen.

Colombo V12

Onder de lange motorkap schuilt nog steeds een 4,4 liter Colombo V12. Deze is wel ietsje teruggetuned, van 352 naar 340 pk en ook de redline lag lager. Ter verhoging van het comfort is het onderstel wat minder stug afgesteld.

Design

Dat de 365 GTC/4 altijd in de schaduw heeft gestaan van de Daytona lag waarschijnlijk toch vooral aan het design. De Daytona is een designicoon en deze auto is dat niet. Er zijn zeker wel mensen die ‘m mooi vinden (spotter @justawheelchairguy bijvoorbeeld), maar de auto wordt evengoed wel eens genoemd in het rijtje met lelijkste Ferrari’s.

Niet origineel

Dit exemplaar is overigens niet helemaal origineel. De rand rondom de grille hoort eigenlijk zwart te zijn. Daar was de eigenaar van deze echter niet van gecharmeerd, want bij deze auto is dit gedeelte meegespoten. Hier mag dus ook nog over gediscussieerd worden.

Zeldzaam

Een ding is de Ferrari 365 GTC/4 in ieder geval wel: zeldzaam. De auto is maar twee jaar in productie geweest en in die periode zijn er maar zo’n 500 van gebouwd. Daarmee is ‘ie zeldzamer dan de Daytona, waar er 1.406 van gebouwd zijn (inclusief de GTS). Er staan slechts acht exemplaren op Nederlands kenteken.

Prijzen

Dat de 365 GTC/4 ondergewaardeerd is blijkt wel uit de prijzen: ondanks de zeldzaamheid is deze Ferrari een stuk minder waard dan de Daytona. Voor een Daytona betaal je al snel zes ton, terwijl de GTC/4 rond de twee ton zit.

Spot van de Week

Dit alles maakt het wel een interessante spot, dus @justawheelchairguy pakt hiermee de Spot van de Week. Heb jij ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

