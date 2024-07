Wanneer is een rechtsgestuurde auto interessant?

Een rechtsgestuurde auto: is dat interessant voor de Nederlandse occasionkoper?

Op de redactie hebben we geregeld discussies. Denk aan onderwerpen als ‘Zou jij de zoon van Jos Verstappen kunnen zijn?’ Tot ‘wie heeft de laatste gevulde koek opgegeten?’ Om jullie met al deze futiele onderwerpen te belasten, gaat ons te ver. Maar toevallig hadden we laatst een onderwerp waar wij eigenlijk jullie lieve lezers bij wilde betrekken.

Zoals jullie begrijpen kopen wij geregeld ook zelf auto’s. Ondanks dat we als geen ander topauto’s kunnen adviseren en aanraden, kopen we zelf altijd onbetrouwbare auto’s. Zo stond mijn 530d eergisteren bij de garage voor garantie-issues, de verlaagde Mini de week ervoor (oliedrukperikelen) en kun je Loek zijn Golf GTI herkennen aan de subtiel gele bergingswagen die eronder staat.

Rechtsgestuurde auto

Maar ons laatste onderwerp: auto’s met het stuur rechts. Hoofdredacteur @michaelras is een vervend liefhebber van lichtgewicht auto’s. Hij heeft al een bijzonder gave Panda 4×4, maar dat is vooral lichtgewicht, niet echt een sportwagen.

De Opel Speedster die hij tegenkwam op Marktplaats is 100% een volbloed sportwagen. Het enige nadeel: het was geen Opel Speedster maar de BIJNA identieke Vauxhall VX220. Zo’n pretpakket kun je voor minder dan 15 mille oppikken. Alleen dan heb je een rechtsgestuurde auto en niet links.

Wij vroegen ons toen af? Is dat erg? Want in sommige gevallen scheelt het heel erg veel geld voor in principe dezelfde auto. Het is niet zo dat de auto 200.000 km méér heeft gelopen of er schade aanzit.

Voordelen rechtsgestuurde auto

We beginnen met enkele voordelen van een auto met het stuur aan de rechterkant. Want ja, die zijn er gewoon! Komen ze:

Beleving

BARF! Ja, kom op, het is ook beleving. Elke keer als je instapt en toch weer aan de passagierskant, dat is gewoon humor. Zonder gekheid, het is een zeer duidelijke feature van een auto die de beleving versterkt. Op deze manier zijn ook een Daewoo Lanos of Peugeot 306 geweldig spannend om mee te rijden.

Goedkoper

Ze zijn goedkoper! Ja, goh. Om met Bert Visscher te spreken: je verwacht het niet, hè? In sommige gevallen lijken de verschillen niet groot te zijn, maar dat is hoopvolle Marktplaats-kwats. In de handel is een RHD dik 40% goedkoper dan zijn LHD-evenknie, soms wel meer.

Keuze uit veel leukere auto’s

Dit staat compleet los van de prijs. In het Verenigd Koninkrijk zijn simpelweg meer petrolheads. Het aandeel sportieve topuitvoeringen van normale auto’s ligt vele malen hoger. De keuze uit toffe Vauxhall VXR’s, Renault Sport-producten of Honda Type-R’s is enorm groot. Niet alleen dure Porsches of Ferrari’s, maar juist ook veel betaalbare sportieve auto’s. Omdat Engeland zeer beperkte exportmogelijkheden kent, zijn die auto’s ook nog eens spotgoedkoop.

Perfect voor roadtrips:

Dit is een heel erg stomme reden, maar is dat wel zo? Met een rechtsgestuurde auto heb je ineens de ideale auto voor de landen waar men links rijdt. Op Malta en Cyprus valt er niet niet heel erg veel te beleven voor de petrolhead, maar het Verenigd Koninkrijk is een walhalla. De B-wegen daar zijn episch. Zeker als je richting Schotland of Wales gaat, is het absoluut genieten. Dank aan de vele trackdays.

Ook in Ierland valt er voldoende te ontdekken. Het mooie is dat je zo veel makkelijker (en veiliger) met het verkeer mee kunt rijden. In een linkstgestuurde auto is het toch altijd lastig en onwennig.

Met de global warming op komst is Spanje, Italië en Frankrijk in de zomer niet te doen, dus is het Verenigd Koninkrijk een perfecte destinatie. Voor de goede orde, met rijdt links in Engeland, Wales, Schotland, Ierland, Cyprus en Malta. Alle andere roadtrips zijn doodeng.

Veel gezonder!

Je wordt er slanker van! Eventjes een halve liter aspartaam en een halve kilo transvatten scoren bij de McDrive is er niet meer bij, want dat gaat niet zo handig. Dus kun je beter een banaan eten. Of een appel. Wordt je slanker van. Goed, hé?

Nadelen:

Het is niet alleen maar goud dat er blinkt, uiteraard. Er is ook een reden waarom ze zo goedkoop zijn.

Restwaarde en statijd

De reden dat je er eentje goedkoop kon halen, is ook de reden dat je ‘m niet kwijt raakt. De markt zit er niet echt op te wachten. Zeker als je er snel vanaf moet.

Soms ook minder toffe uitvoeringen

Dit is voornamelijk van toepassing met Japanse auto’s. In veel gevallen kregen wij Europeanen de dikste uitvoeringen met de tofste hardware. In Japan wordt er van één model veel meer verschillende versies geleverd, waaronder kale instappers die je niet wil.

Volwassen vrouwen denken dat je nog Gran Turismo speelt

Een auto met het stuurwiel aan de verkeerde kant is niet echt een rationele keuze. Je kiest ervoor omdat je écht wat aparts wil of omdat je de sensaties van een bepaalde auto wil tegen een fractie van de prijs. De andere sekse zit daar echt niet op te wachten. Tenzij ze zelf een Mitsubishi Lancer Evolution VII RS Sprint rijdt, uiteraard.

Schakelen is onhandig

Op zich went het rijden in een auto met het stuur aan de andere kant vrij snel. Het enige dat echt even lastig is, is het schakelen. De pedalen zijn gelukkig het zelfde, gasgeven doe je met rechts. Schakelen echter is wel iets dat enige oefening vergt.

Alles is onhandig

Dat stukje over de McDonald’s is natuurlijk een poging om grappig te doen. Het is natuurlijk wel zo dat de rest in het verkeer (tolpoortjes, parkeergarages) is ingericht op een stuur aan de linkerkant.

Dus: moet je een rechtsgestuurde auto kopen?

Dus ja, moet je het doen? Nou, dat is een lastige. Een belangrijke reden dat we benoemd hebben, maar even moeten uitlichten: kun je de auto ook met het stuur aan de linkerkant krijgen? Een Nissan 350Z, Honda S2000 of Mazda RX-8 kon je destijds in Nederland gewoon bestellen bij de dealer, evenals latere varianten van de Mitsubishi Lancer Evolution en Subaru Impreza WRX STI.

Dus als het gaat om een auto met het stuur rechts, zorg dan wel dat het iets bijzonders is. Een Impreza Spec-C (competitie-versies met sterkere techniek) zijn weer alleen rechtsgestuurd.

Tenslotte zijn er ook nog de luxe auto’s. Als er toch een automaat in zit (zoals bovenstaande BMW M5), heb je minder issues met rechts rijden. Dan hoef je je alleen op de breedte van de auto te focussen. En dat voor een fractie van de prijs!

Zonder gekheid, als het gaat om een exoot en/of hobbyauto, is het zeker het overwegen waard.

Check hieronder enkele Autobloglezers die gewoon een bijzonder toffe auto hebben die toevallig rechtsgestuurd is:

Of een M3 (E36) met het stuur rechts, dat kan natuurlijk ook:

Zelf ervaring met rechtsgestuurde auto’s? Laat het weten, in de comments!

