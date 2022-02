Politie zet Bugatti Chiron Super Sport 300+ aan de kant [video]

Hilarisch is het wel. Met één van de snelste auto’s ter wereld rijden in een drukke stad. De politie kreeg de Bugatti Chiron Super Sport 300+ in de smiezen.

Nee, deze Bugatti poogde niet met meer dan 400 km/u door de winkelstraten te rijden. De hypercar uit Molsheim trok de aandacht van de politie om een heel andere reden. Of je nu een Kia Picanto hebt of een Bugatti. Het is verplicht om een kenteken te hebben, zowel voor als achter. Soms knijpt een agent, ook in Londen, een oogje dicht. Maar dat is dit keer niet het geval.

De exclusieve Bugatti Chiron Super Sport 300+ werd daarom door de politie aan de kant gezet in Londen. Het gebeuren werd gefilmd door YouTuber TheTFJJ omdat hij niet geheel toevallig in de Chiron zat. Het ritje zelf in de auto is overigens ongelofelijk saai. Want tokkelend door een drukke stad in een Bugatti levert niet bepaald fascinerende beelden op.

3x Chiron Super Sport 300+

Dit exemplaar is één van de drie recent afgeleverde Bugatti Chiron Super Sport 300+ exemplaren in Londen. Eind januari ontving dealer H.R. Owen de drie auto’s. Bijzonder, want van de 300+ worden maar 30 stuks gemaakt. Dat betekent dat de Londense autodealer verantwoordelijk is voor 10 procent van de leveringen, als het bij deze drie exemplaren blijft.

Het is niet ongebruikelijk dat eigenaren van supercars in Londen zonder kentekenplaat aan de voorzijde rijden. De boete komt omgerekend uit op zo’n 120 euro. En voor dat bedrag willen de eigenaren graag mooi voor de dag komen. Bovendien vereist een Britse kentekenplaat vaak dat er schroeven in de bumpers geboord moeten worden. Uiteindelijk zie je daar niets meer van omdat de plaat ervoor komt, maar toch. En dan krijg je een situatie zoals bij deze Bugatti Chiron Super Sport 300+, die de aandacht van de politie trekt. De hypercar had wel een kenteken aan de achterzijde.