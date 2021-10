Tesla trekt Full Self Driving beta 10.3 terug na problemen

Het doel van een beta is testen. En dit geval trekt Tesla de nieuwste beta van Full Self Driving in na problemen.

Tesla doet dingen nu eenmaal wat anders dan de traditionele autofabrikanten. Zo ook met software. De Amerikaanse autobouwer laat Tesla-klanten zelf nieuwe foefjes uitproberen alvorens er een publieke uitrol komt. Discutabel of niet, er zijn genoeg Tesla-rijders die proefkonijn willen spelen op de openbare weg.

Het gaat hier om de Full Self Driving (FSD) software. De volgende stap van Tesla op het gebied van autonoom rijden. Met Autopilot is het merk al zeer vooruitstrevend en FSD is daarin de volgende stap. De technologie is nog niet klaar, daar zijn eerst tests voor nodig. Aan de hand van beta’s krijgen Tesla-rijders de kans om de software nu al te testen. Het automerk verzamelt vervolgens de data om stapje voor stapje richting een release te werken.

Problemen met Tesla Full Self Driving versie 10.3

Tesla heeft Full Self Driving beta versie 10.3 echter teruggetrokken. De software ging afgelopen weekend live, maar is nu al weer uit de lucht. Het automerk heeft hiertoe besloten nadat Tesla-rijders vage foutmeldingen. Zo functioneert Autopilot niet meer helemaal goed, waarschuwt de auto op willekeurige momenten voor een mogelijke frontale aanrijding en zijn er issues met de adaptieve cruise control. Reden voor Tesla om de beta terug te trekken. In onderstaande video (vanaf 04:00) gaat de auto met versie 10.3 plots de rotonde oprijden als er een auto aankomt. Zonder ingrijpen van de bestuurder zou er een aanrijding hebben plaatsgevonden.

Op Twitter zegt Elon Musk dat er een onderzoek is gestart. Voor nu volstaat de stabiele versie 10.2. Laat je overigens niet foppen door de naam Full Self Driving. Met FSD is de Tesla in staat om op een geavanceerde manier autonoom te rijden. Denk aan het herkennen van allerlei objecten in het verkeer, het helpen wisselen van rijbaan en het zelfstandig aanpassen van de snelheid. Onder alle omstandigheden moet de bestuurder blijven opletten en is de automobilist verantwoordelijk.