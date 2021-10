Model 3 opgepast, de BMW i4 komt er nu echt aan!

Met een groen licht voor productie is de komst van de BMW i4 nu echt. De eerste klanten rijden er binnenkort mee op de weg.

Hèhè, eindelijk weer een elektrische auto die niet in de hoogte gaat. De Tesla Model 3 was wat dat betreft maar eenzaam, met vooral crossovers en SUV’s om hem heen. Daar komt straks verandering in met de komst van deze nieuwe elektrische auto. De productie van de BMW i4 is namelijk gestart. Het allereerste exemplaar voor de klant is van de band gerold.

Het is nu nog zo dat de productiefaciliteit in München van alles, inclusief de i4, door elkaar produceert. Dat zien we wel vaker. Bijvoorbeeld bij de Volvo-fabriek in Gent, waar de elektrische auto’s en benzineauto’s door elkaar geproduceerd worden. Daar zit voor de leek geen logische volgorde in. Uiteindelijk gaan die fabrieken alleen nog maar volledig elektrische auto’s bouwen. BMW zegt dat tegen 2023 meer dan de helft van alle geproduceerde auto’s in München elektrisch zullen zijn.

Interessant feitje. De productie hoeft niet overhoop gegooid te worden voor de BMW i4 omdat het een elektrische auto is. Ongeveer 90 procent van de productie verloopt op dezelfde manier. Het grootste verschil zit hem in de assemblage en wanneer er aan de achterkant gewerkt wordt. En het ‘huwelijk’ verloopt wat anders door het gebrek aan een verbrandingsmotor. Mag je met een accupakket eigenlijk nog spreken van een huwelijk?

In de fabriek in München loopt de BMW i4 productie samen met de 3 Serie, M3 en de 4 Serie Gran Coupé. Benzine, diesel, hybride en volledig elektrisch. Het komt er allemaal voor.