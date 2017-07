Ferrari: “Alonso komt NIET terug”

Ome Sergio Marchionne laat er geen gras over groeien.

De grote baas van Fiat Chrysler heeft namelijk zelf aangegeven dat de Spanjaard Fernando Alonso niet hoeft te rekenen op een stoeltje bij Ferrari. Alonso is na een paar seizoenen sappelen in de marge bij McLaren wel toe aan een nieuwe uitdaging en zijn contract loopt aan het einde van die seizoen af.

Ferrrnando wordt nog steeds beschouwd als een van de beste coureurs van het veld en logischerwijs zou hij dus ook in één van de beste auto’s moeten zitten. Da’s niet het geval en dus draait de geruchtenmachine op volle toeren, want waar gaat Alonso heen?

Eerder reed hij al voor Ferrari en de Italianen hebben voor komend seizoen nog een contracten met coureurs getekend. De overeenkomst met Vettel zou echter al zo goed als klaarliggen en dus staat alleen nog de positie van Raikkonen ter discussie. Maar da’s al een poosje het geval, want de Fin rijdt bijzonder ongeïnspireerd z’n rondjes.

Marchionne wil dan ook dat Kimi wat meer commitment laat zien, wat op zich ook wel een redelijke eis is gezien het riante salaris van de ijskoude Fin. Daarnaast heeft Sergio laten weten dat er nog helemaal niks getekend is met Max Verstappen. Die laatste heeft zelf al lang en breed laten weten dat hij in 2018 sowieso bij Red Bull blijft, dus verwacht geen nieuws op dat vlak.

Lang verhaal kort: voor het einde van het jaar geven de Italianen uitsluitsel en tot die tijd blijft het speculaas. Maar Alonso hoeft z’n Italiaans voorlopig niet bij te spijkeren.