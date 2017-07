Twee fabrikanten sjoemelen dóór volgens RDW

Vandaag werd het tussenrapport Programma emissietesten RDW gepresenteerd en in het rapport krijgen twee fabrikanten verbale klapjes.

Zestien voertuigen werden nader onderzocht op hun NOx-uitstoot en volgens de RDW was er bij twee modellen iets niet in de haak. Auto’s worden uitgerust met een “emissiebestrijdingssysteem” en in sommige gevallen wordt dit systeem uitgeschakeld.

Als de fabrikant aannemelijk maakt dat dat te maken heeft met bescherming van de motor, is dat volgens de RDW afdoende verklaring voor eventuele afwijkingen met betrekking tot de stikstofuitstoot. Bij 14 van de geteste 16 auto’s was dat inderdaad het geval en dus komen deze fabrikanten zonder problemen door de test.

Twee modellen, de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee, zitten echter in de hoek waar de tikken werden uitgedeeld. De fabrikanten van deze auto’s hebben namelijk niet aannemelijk dat de verminderde werking van het systeem te maken heeft met bescherming van de motor. Deze twee modellen zullen dan ook nader worden onderzocht. Merk op dat Jeep onder de Fiat Chrysler-groep valt en dat de Vitara is uitgerust met een motor van FCA.

Wie het naadje van de kous wil weten doet er goed aan om het rapport zelf uit te spitten, je vindt het HIER (pdf). De geteste auto’s hebben we hieronder voor je neergezet.

Volvo XC90 Euro 6

Hyundai I40 Euro 5

KIA Cee’d Euro 5

KIA Optima Euro 5

KIA Sorento Euro 6

Suzuki Vitara Euro 6

Suzuki SX4 Euro 5

Opel Mokka Euro 5

Opel Mokka Euro 6

Chevrolet Aveo Euro 5

Chevrolet Orlando Euro 5

Chevrolet Cruze Euro 5

Jeep Grand Cherokee Euro 5

Jeep Wrangler Unlimited Van Euro 5

