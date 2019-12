Ferrari claimt dat benzinemeters F1-auto’s correct zijn

Ferrari-teambaas gooit het op een 'meetafwijking'.

Iedereen zal het tafereel bij de brandstofpomp wel kennen: ‘hoeveel benzine heb ik nodig om thuis te komen?’ Je wil niet te weinig tanken en het risico lopen om op de weg ineens stil te staan, dus tank je maar nét iets te veel. Zeg 4,88 kilogram te veel. Zoals bekend had Ferrari zondag voor de race een soortgelijk probleem en werd Charles Leclerc betrapt op het hebben van, welja, 4,88 kg teveel brandstof.

Maar wat doe je als baas van een Formule 1-team wanneer je wordt betrapt op het overtreden van de regels? Precies, je doet alsof je neus bloedt. Voor de strafmaat werd uitgesproken, zei Mattia Binotto namelijk dat er sprake was van een ‘meetafwijking’.

“Wij geloven dat al onze metingen kloppen. Er is dus één meting die niet klopt”, zei de teambaas. Hij zegt het niet hardop, maar het lijkt alsof hij de schuld bij FIA neerlegt. Alsof zij niet kunnen meten. Misschien zijn Italiaanse en Franse kilo’s gewoon anders?

Mocht Ferrari inderdaad hebben valsgespeeld met de hoeveelheid benzine, dan zou het nogal lomp zijn. Ze moeten namelijk voor iedere race aangeven hoeveel kilogram brandstof ze per auto meenemen en kunnen voor de wedstrijd ook worden gecontroleerd. Binotto zelf zegt dat zijn auto’s ‘minstens’ tien keer zijn gecontroleerd dit jaar, waarbij er nooit eerder ‘afwijkingen’ zijn geconstateerd.

Hoe dan ook, de uitslag van de FIA is inmiddels bekend. Todt-en-co moet niks hebben van ‘afwijkingen’ en gaf Ferrari een boete van 50.000 euro. Dat zou een flinke verkeersboete zijn voor Jan Modaal, maar voor een team als Ferrari is het natuurlijk een minder groot financieel probleem.

De laatste paar maanden ligt Ferrari overigens al onder een vergrootglas, zo klaagde Red Bull in oktober over het brandstofsysteem van de Italiaanse renstal. Hiervoor zou de FIA Ferrari-onderdelen in beslag hebben genomen. Of hier ook ‘afwijkingen’ zijn geconstateerd is niet bekend.