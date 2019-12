FIA geeft Ferrari en Leclerc billenkoek

Patsa!

Het was een beetje een gekke situatie bij de F1 race van vanmiddag. Al voordat de lichten doofden en de race (verslag) van start mocht, waren er wederom vragen over vermeend vals spel van Ferrari. De FIA had voorafgaand aan de race vastgesteld dat de bolide van Charles Leclerc significant meer brandstof met zich meedroeg dan Ferrari had opgegeven bij de regelgevers. Het ging in dit geval om 4,88 Kg meer.

Dat riep natuurlijk de nodige gefronste wenkbrauwen op, zeker in het kader van de recente ontwikkelingen omtrent de motor bij de Scuderia. Na de zomerstop ging de Ferrari SF90 op de rechte stukken opeens als een kogel. Bij de Grand Prix van ‘Murica kwam naar buiten dat dit mogelijk het gevolg was van een, laten we zeggen, vrije interpretatie van de regels door team rood. Op zich niks mis mee, dit is immers de F1. Het is geen valsspelen tenzij je gepakt wordt.

Desalniettemin heeft Ferrari natuurlijk de schijn tegen. Voor de start opperde Jos Verstappen dan ook al dat het eigenlijk gek is dat Leclerc wel gewoon mocht starten. Niet alleen met het oog op deze race, maar ook met een schuin oog op volgend seizoen. Waar laat men Ferrari mee wegkomen? De FIA wilde de zaak echter eerst nog even grondig onderzoeken. Stel dat ze Leclerc en Ferrari toch uiteindelijk vrij moesten spreken, dan zou het een beetje lastig zijn geweest om hem ex post nog puntjes toe te kennen. Binotto claimde in ieder geval vast dat men het oordeel met vertrouwen tegemoet zag.

CL16 beëindigde de race zoals we weten als derde. Daarna was het wachten, wachten en nog wat langer wachten, maar inmiddels is er dan toch een verdict: LEC en Ferrari mogen de plek en de puntjes houden, alleen moet Ferrari even 50.000 Euro aftikken als boete. Volgens een man in scherp gesneden regenjas mag Ferrari het zien als een aanbetaling van Jean Todt voor zo’n splinternieuwe Ferrari Roma.