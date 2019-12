Jaar lang ‘gratis’ autorijden met een stekker-Volvo

Kan je gratis naar de supermarkt rijden!

Plug-in hybrids. Het zijn wat vreemde auto’s. Het idee is dat je een kleine accu hebt om korte stukjes te kunnen rijden en een benzinemotor hebt voor de langere autoritten. Daardoor is de theoretische uitstoot vrij laag en zijn ze relatief goedkoop in de aanschaf. Het is alleen de vraag hoe vaak de PHEV’s daadwerkelijk worden opgeladen en of het systeem wel goed is voor de motor. Op de snelweg krijgt de benzinemotor immers niet de tijd om even op te warmen, maar moet het meteen snelwegtoeren draaien.

Een paar jaar geleden waren PHEV’s nog ontzettend populair. Door voordelige bijtellingsregels was het een favoriet van zakelijk Nederland en zat iedereen in een Outlander. Inmiddels gaan PHEV’s naar het buitenland, toch worden de plug-ins nog steeds gemaakt. Volvo is PHEV-fan, alle auto’s van het bedrijf zijn dan ook leverbaar met een (deels) elektrische aandrijflijn.

Blijkbaar verkopen ze echter niet al te goed, want Volvo wil kopers nu een extra voordeeltje geven. Wie tot en met 15 april een PHEV van het Zweedse merk koopt of least, mag namelijk een jaar lang gratis opladen. Gratis opladen kennen we al langer: zo mogen kopers van bepaalde Tesla’s onbeperkt opladen bij het Supercharger-netwerk. Bij Volvo werkt het systeem echter ietsjes anders.

Vanaf mei volgend jaar houdt het Volvo On Call-systeem van de auto namelijk het elektriciteitsverbruik bij. Na mei 2021 krijgen de klanten de laadkosten weer vergoed, op basis van de gemiddelde elektriciteitskosten in Nederland. Wie een goedkope elektriciteitsleverancier heeft kan hier dus zowaar winst op maken. Er zijn wel wat kleine lettertjes: zo moet de auto minimaal twaalf maanden in het bezit zijn van de klant.

Voor de consument betekent dit dat ze op kosten van Volvo elektrisch kunnen rijden. Met de XC90 T8 Twin Engine kan men bijvoorbeeld 43 kilometer met één acculading halen. Natuurlijk, dat is onder ideale omstandigheden, maar een ritje naar je lokale supermarkt moet er wel zeker inzitten. Een deel van de bevolking zou er zelfs het woon-werkverkeer mee kunnen halen. Op die manier kan je met een Volvo, net als een Tesla, gratis elektrisch autorijden.