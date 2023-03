Ferrari crash: tonnen aan schade, slechts 87 euro boete!

Een rit met twee Ferrari’s verloopt niet al te best.

Dit is een bijgewerkt artikel dat eerder is gepubliceerd. Zie de update onderaan het artikel voor het laatste nieuws!

Een Nederlander en een Belg gingen racen met hun Ferrari’s en het is geen mop. Ook wij zijn soms verrast door de strapatsen die mensen met hun supercars uithalen. Zo ook vandaag. Collega Willem (er zijn meerdere Willems in het pand) kwam met deze foto’s en video’s, vers van het internet!

Wat is er gebeurd? Twee Ferrari’s reden door een luxe wijk in Osimo, Italië. Met de wijsheid van nu, reden ze inderdaad te hard. Voordat je (te) hard oordeelt, kijk eerst even de video van de weg zelf.

De rit van de twee Ferrari’s eindigt in mineur

In eerste instantie zien we een rode Ferrari (een 296 GTB) uit de bocht vliegen. Deze rijdt rechtdoor en maakt een flinke sprong. Net niet hoog genoeg om OVER de muur te kunnen springen, maar er tegenaan. Dat is vreemd.

Nog vreemder wordt het als er een tweede Ferrari, een blauwe (F12berlinetta) dit keer, exact hetzelfde doet. Naar het schijn is de stoeprand dusdanig gevormd dat deze is als springschans dient.

Beelden!

Nu gelooft niemand dit verhaal zonder beeldmateriaal en gelukkig hebben we dat voor jullie. Er was een bewakingscamera die alles gewoon registreerde. De crash is zeker niet de minste en zou niet misstaan in een matige spinoff voor een Fast & Furious-deel. Alleen nu is er wel sprake van wetten der natuurkunde.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor de zekerheid kam er een traumahelikopter, maar die bleek niet nodig. De inzittenden waren lichtgewond. Men ging wel even voor het ziekenhuis voor extra controle, maar er bleek niets aan de hand te zijn.

Anyway, de beelden kun je hier bekijken:

Dit artikel is op 5-3-2023 om 19:29 geupdate met streetview beelden van de straat.

Daar komen ze mooi mee weg. Nou ja, hun dikke auto’s liggen in de prak maar verdere gevolgen zijn (voorlopig) minimaal. Na onderzoek is gebleken dat de bestuurders niet dronken waren. Daarom krijgen ze maar een boete van 87 euro. Peanuts als je bedenkt dat de beide Ferrari ’s samen goed zijn voor ongeveer 700.000,- euro. En dan reken ik de schade aan de omgeving nog geeneens mee.

De boete moeten ze betalen omdat in het verkeersreglement staat dat bestuurders ‘hun voertuig altijd onder controle moeten houden’. Ja, dat is niet echt goed gelukt. Op deze overtreding staat een boete van minimaal 87 euro en maximaal 344 euro. Goed te doen als je dergelijke auto’s kan kopen. Verder onderzoek zal nog plaatsvinden. Komen daar andere conclusies uit, zoals roekeloos rijgedrag of te hard rijden, dan kunnen beide heren verdere straffen verwachten.

Dit artikel is op 8-3-2023 om 15:21 geupdate met nieuwe informatie.

