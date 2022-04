In deze stad is je autoverzekering het duurst en het is niet dezelfde stad als vorig jaar! We hebben een nieuwe nummer 1!

Na lang sparen staat je droomauto voor de deur, maar nu moet ie nog verzekerd. En dat is niet facultatief in Nederland. Maar ja, alles is al zo duur, de brandstof, de huur… Dus voor die verplichte autoverzekering wil je niet meer dan het hoog nodige uitgeven. Zo kun je rekening houden met de cataloguswaarde van je auto, is die lager, dan is je premie dat ook. Bots je weinig dan heb je veel schadevrije jaren en dat is dan weer korting op de premie. Maar de stad waarin je woont heeft ook invloed op je premie en dat is dan weer minder makkelijk aan te passen.

Nieuwe nummer 1

Want waar je woont bepaalt het risico en dus de premie. Autoverzekering.nl maakt ieder jaar een ranglijst met welke provinciale hoofdstad (en Amsterdam) het duurst is om je bolide te verzekeren. Vorig jaar stond Den Haag op nummer 1 met de hoogste premie, het jaar ervoor trouwens ook. Maar nu niet meer, de nieuwe nummer 1 is: Amsterdam.

Niet heel verrassend natuurlijk dat nu juist de hoofdstad de hofstad van de eerste plaats stoot. Interessant genoeg is dat niet persé omdat de voertuigcriminaliteit nou zoveel toegenomen is in 020. Het is eerder minder afgenomen dan in Den Haag. In Amsterdam nam de gemiddelde autopremie zelfs af ten opzichte van vorig jaar, zo’n 2 procent. In Den Haag echter was een daling van 4 procent te zien.

Dalende premies

In tijden van enorme inflatie is het ook wel eens lekker om iets te lezen over prijsdalingen. In alle 13 onderzochte steden is de premie gedaald ten op zichte van vorig jaar. Dat komt vooral doordat er gemiddeld 17 procent minder auto’s werden gestolen in Nederland.

Daarnaast was er ook nog zoiets als de coronapandemie. Er werd minder auto gereden en dus nam het aantal ongelukken en schades af. Ook het aantal autobranden is afgenomen. Daarmee dus ook de schaderisico’s voor de verzekeraars en dus de premie.

Gezinnen juist duurder uit

Als startende automobilist ben je aan de beurt, dat is bekend. Dit jaar heeft die groep wel een voordeeltje. Deze groep automobilisten gaat er namelijk financieel op vooruit. Vorig jaar betaalde een startende autobezitter nog 40,58 euro per maand, maar dit jaar ligt de gemiddelde maandpremie rond 33,97 euro. Hierdoor zijn starters op jaarbasis 79,20 euro goedkoper uit dan vorig jaar, maar betalen gemiddeld nog altijd een hogere premie.

In Amsterdam, Utrecht en Den Haag liggen de jaarlijkse autopremies van startende automobilisten ruim 98 euro hoger dan de gemiddelde kosten voor een autoverzekering.

Starters zijn in het voordeel, maar heb je een gezin, dan heb je minder geluk. Gezinnen gaan juist meer premie betalen dit jaar. Zij zijn gemiddeld 25 euro duurder uit in 2022.

Groningen het goedkoopste

Groningen komt voor de derde keer op rij als goedkoopste uit de bus. Dus niet alleen een huis met garage is bereikbaarder in Groningen, maar ook de auto’s die je erin parkeert kosten minder in de verzekering. Win win. Met nummer 1 Amsterdam is het verschil gemiddeld zelfs 126 euro per jaar. Maar om daarvoor nu naar Groningen te verhuizen….