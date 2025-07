Ferrari-dealer blijkt oplichter, vlucht met honderden miljoenen naar het buitenland!

Op simpele, maar slinkse wijze werden tientallen klanten genept.

Er zijn weinig vervelende woorden die meer en leukere synoniemen hebben dan oplichter. Ik noem er een paar: flessentrekker, ladelichter, kwakzalver, knevelaar en zwendelaar. Enfin, waarom hebben we het over foppers, kwartjesvinders en slingeraars? Omdat onze oosterburen in de ban zijn van een Ferrari-oplichter [foto ter illustratie].

Het hoofdonderwerp is de Ferrari-dealer Mertel Italo Cars uit het Duitse Neurenberg (niet Nürburg). Op het eerste oog ziet de dealer er zeer betrouwbaar uit. De autoverkoper noemt zichzelf ‘Official Ferrari Dealer’, de website heeft dezelfde look-and-feel als de Ferrari-website en de reviews zijn overwegend positief. Toch kun je maar beter ver, heel ver weg blijven van Mertel Italo Cars.

Hoe werden Ferrari-klanten opgelicht?

Volgens informatie van de Duitse krant WELT zijn de eigenaren bezig geweest met stoute dingen. De leidinggevenden van het bedrijf zouden één en dezelfde auto verkopen aan meerdere klanten. Zo gemakkelijk kan het zijn: één exemplaar aan verschillende klanten verkopen en de omzet en winst gaan per verkoop met 100 procent omhoog. Dat geld kun je dan weer in je raceteam Mertel Motorsport steken.

De louche verkopers waren alleen even vergeten dat klanten erachter zouden komen. Tientallen klanten zouden getroffen zijn door de bedriegers. Samen zouden samen voor honderden miljoenen aan schade hebben geleden dankzij de oplichters. De bezorgde Ferrari-kopers zijn naar het bedrijfsterrein gegaan om verhaal te halen.

De politie was de klanten voor en heeft het bedrijfsterrein afgezet in de zoektocht naar de twee criminelen. De showroom blijft dicht zolang de politie en het OM nodig hebben voor het onderzoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie van Neurenberg-Fürth bevestigt dat er vermoedens van fraude en valsheid in geschrifte zijn.

Waar zijn de dealers?

Als we het antwoord op de bovenstaande vraag hadden, dan hadden we dat allang doorgegeven aan de Polizei. Dat is juist het probleem: de twee oplichters zijn spoorloos. Volgens onbevestigde berichten zouden de twee naar Dubai zijn gevlucht. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bedankt voor de tip, Stef!

Bron: WELT