Waanzin: miljoenen kostende F50’s trekken door Italië

Een treintje van Ferrari F50’s die door Italië reizen. Dat levert leuke plaatjes op.

Het aantal bedrijfjes die supercartours organiseren vliegen je om de oren. Van succesvolle ondernemers tot YouTubers. Gezellig natuurlijk, maar het is pas écht vet als een autofabrikant een dergelijke tour organiseert. Helemaal als het om Ferrari gaat.

Afgelopen weekend organiseerde Ferrari de F50 Legacy Tour 2025. Een waanzinnige tour waar meer dan 20 (!) exemplaren van de Ferrari F50 aan deelnamen. De F50 werd in 1995 geïntroduceerd ter ere van Ferrari’s 50-jarig bestaan. Slechts 349 exemplaren verlieten de fabriekspoorten.

Mind you, een beetje F50 is anno 2025 tussen de 4,5 en 5 miljoen euro waard. Tijdens Monterey Car Week in augustus van dit jaar veilt RM Sotheby’s een F50 en het veilinghuis verwacht zelfs een opbrengst van 7,5 miljoen dollar voor dat specifieke exemplaar. Wow.

Na jaren in de schaduw van de F40 te hebben gestaan is de F50 inmiddels gegroeid tot een echte liefhebbersauto. De tijd dat je een F50 op de kop kon tikken voor iets meer dan een miljoen euro ligt ver achter ons. We hebben het nu over meerdere miljoenen euro’s.

F50 Legacy Tour 2025

Besef dan even dat er meer dan 20 samen aan het toeren waren door Italië. Episch. De tour bracht eigenaren uit tien verschillende landen samen. Startpunt: de thermale baden van Saturnia in het schilderachtige Toscane.

Van daaruit trok het F50-konvooi via Grosseto, Porto Santo Stefano en Siena naar Maranello. In totaal legden de deelnemers 675 kilometer af. Het event draaide niet alleen om het rijden. Deelnemers kregen de kans om Paolo Martinelli te ontmoeten, de legendarische engineer achter de iconische 4.7-liter V12 van de F50. Deze motor was destijds het ultieme bewijs dat Formule 1-technologie naar de openbare weg kon worden gebracht. Geen turbo’s, geen elektronische fratsen, gewoon een keiharde, hoogtoerige krachtbron in een straatlegale carrosserie.

Als kers op de taart vond de afsluiting plaats op het legendarische Fiorano Circuit, waar de F50 en vele andere Ferrari’s werden ontwikkeld en getest. De parade van F50’s over dit stukje asfalt was een absoluut hoogtepunt.