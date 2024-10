Vergeet de laFerrari, dit is de Ferrari F80 met V6 hybride!

En eigenlijk is het heel logisch dat er een V6 hybride aandrijving in de Ferrari F80 ligt.

We mochten deze week in Maranello kijken naar de onthulling van de nieuwe supercar van Ferrari. Naar aanleiding van het 80 jarig bestaan van het merk heeft de nieuwe supercar de naam F80 meegekregen. Nadat er eerst lang over werd gespeculeerd dat de interne productnaam (F250) gebruikt zou worden is er na de F40, de F50, de Enzo en de laFerrari nu de F80.

Bij binnenkomst in de streng afgeschermde ruimte in de nieuwe E-Factory van Ferrari stonden er 5 iconen, perfect uitgelicht, ons op te wachten. Want ook de 288 GTO mocht in het rijtje shinen tijdens de presentatie.

de binnenkomst bij de presentatie van de Ferrari F80

Een goede reminder ook voor ons dat Ferrari bijna elke 10 jaar met een icoon komt, maar dat dit niet altijd een V12 is. De F50 en de Enzo beschikken over een V12, maar de laFerrari heeft al een V12 Hybride aandrijflijn. De F40 en de 288 GTO deden het met een twinturbo V8.

De V6 Turbo Hybride aandrijflijn van de F80

Ferrari legt ook voor dit model de directe link met de motorsport. Zowel in F1 als in WEC zijn ze natuurlijk actief met een V6 turbo hybride aandrijflijn. Dus dat is wat we onder het rode bodywork (elke kleur is leverbaar in het Tailor Made programma) vinden. Een V6 achterin, of beter gezegd in het midden en de e-as aan de voorzijde met twee elektromotoren. Plus de MGU-K achter.

Laten we beginnen met de verbrandingsmotor, dat is een 3 liter 120 graden V6 (F163CF). Deze levert 900pk, dit maakt het de Ferrari motor met het hoogste specifieke vermogen: 300pk per liter. Daarnaast leveren de motoren op de vooras en de MGU-K nog eens 300pk extra. Het blok draait tot maximaal 9.200 tpm. 1.200pk totaal dus.

Het blok deelt zijn voornaamste architectuur met de Le Mans winnende 499P. Om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden in de auto is de motor zo dicht mogelijk tegen de ‘undertray’ gemonteerd. In vergelijking met de Ferrari Hypercar, de 499P is er nog aan het gewicht van het blok geschaafd door gebruik van titanium en het herzien van bijvoorbeeld het cilinderblok en carter. Het resultaat mag er zijn. Het blok weegt daarmee evenveel als de V6 van de 296GTB, maar levert 237pk meer! De F80 brengt 1.525kg op de weegschaal. Los van de elektrische motoren in de vooras is de auto circa 75-100 kg lichter dan de RWD laFerrari.

Prestaties Ferrari F80

Wat natuurlijk belangrijk is om mee te pochen als je met de F80 in Sankt Moritz (4wd ftw!) komt aanrijden, zijn de prestaties. Voor de ‘normale’ roadtrip is de F80 ook met de logische ADAS systemen uitgerust: adaptive cruise control, lane departure, automatic emergency brake, etc.

De F80 raffelt het obligate 0-100 km/u sprintje af in 2,15s. Binnen de 6 seconde zit je op de 200 km/u (5,75s om precies te zijn). De topsnelheid is gelimiteerd op 350 km/u.

Minstens zo belangrijk in de onervaren handen van veel eigenaren zijn de remprestaties. De innovatieve CCM-R Plus technologie voor de carbon-keramische remmen (408mm voor en 390 mm achter) is ontwikkeld samen met Brembo, natuurlijk refereren ze hier weer aan de ervaring uit de motorsport. Door gebruik van langere carbon vezels is de sterkte met 100% toegenomen en gaan de remmen 300% beter om met hitte ten opzichte van de remmen van de laFerrari.

Het remoppervlak heeft een speciale coating, waardoor de remmen langer mee gaan. Ook de remblokken hebben een stevige update gehad om ook langdurig circuitgebruik te kunnen handlen. De F80 staat voor op 285/30 20 inch en achter op 345/30 in 21 inch.

Ferrari maakt elektrische motor in eigen huis

De lancering van het model vond plaats in de E-Factory. Een nieuwe fabriek die begin 2025 volledig in gebruik zal zijn en waar zowel ICE, als hybride als volledig elektrische auto’s gebouwd/geassembleerd gaan worden. Maar het zal ook de plek zijn waar Ferrari zelf elektromotoren en accu’s zal produceren. Want Ferrari gaf aan dat ze niet afhankelijk wil zijn van toeleveranciers.

Een duidelijk voorbeeld gaven ze met de laFerrari. Die hybride aandrijflijn is inmiddels 10 jaar oud, maar de auto zelf moet nog vele tientallen jaren meegaan. Dus Ferrari wil in staat zijn om in de ‘oude’ vormfactor van een Ferrari Hybride, ook over tien jaar nog een upgrade te kunnen aanbieden. Sterker nog. LaFerrari eigenaren zullen binnen afzienbare tijd hun 10 jaar oude accu’s en elektromotoren kunnen upgraden met techniek van nu. Een nieuw verdienmodel is weer geboren!

Maar de elektrische motoren van de F80 (de auto komt Q4 2025) zullen de eerste units zijn die ontwikkeld, getest en geproduceerd zijn in Maranello. De F80 kan overigens niet volledig elektrisch rijden. De elektromotoren zijn voornamelijk bedoeld om extra performance te kunnen leveren.

De basis van het hybride systeem is een door Ferrari zelf ontwikkelde 2,3 kWh batterij. De MGU-K die we kennen uit de F1 helpt de verbrandingsmotor starten, energie regenereren om de batterij op te laden en levert extra vermogen aan de verbrandingsmotor met maximaal 60 kW.

De vooras heeft twee elektromotoren die elk 142pk leveren en 121 Nm koppel. Ze wegen 12,9kg per stuk. Het moge duidelijk zijn. De lokale ferrari specialist waar je naartoe gaat met jouw 360 Modena of 550 Maranello heeft wel een paar cursussen nodig om je ook te ondersteunen mocht je ooit tegen technische problemen aanlopen met een 296GTB of F80.

Design van de Ferrari F80

Tijdens de presentatie kregen we zowel de visie van de engineers als de designers mee. Op het scheidsvlak daarvan kwamen de indrukwekkende aerodynamische prestaties. De F80 heeft een voorzijde die mede geïnspireerd is door wat Ferrari in WEC en F1 geleerd heeft. Het resultaat is 460kg downforce aan de voorzijde bij 250 km/u (topsnelheid is overigens 350 km/u). De achterzijde doet mee voor 590kg downforce bij 250 km/u. Waarbij de achtervleugel niet zoals bij de McLaren W1 uitschuift naar achteren, maar wel naar boven en om kan klappen voor remmende werking.

Overall zal elke lezer zelf bepalen wat ze van het design vinden. De zwarte doorlopende strook voorop is bedoeld om de auto nou eens NIET een menselijk gezicht te geven. De aanwezige designbaas beriep zich vooral op jaren 60/70 ruimtevaart als inspiratie. Ok..

Gevraagd waarom de F80, met zijn focus op aerodynamica, uitgerust is met ’traditionele velgen’ leken zijn ogen even vuur te schieten. Er was volgens hem niets traditioneels aan de velgen, want het was voor het eerst dat Ferrari in staat was om carbon velgen te maken met 5 in plaats van 10 spaken. Maar het viel ons ook op. Ferrari heeft zich niet laten verleiden om ‘EV-achtige’ dichte velgen te monteren.

Lopend rondom het model valt op dat vooral wanneer je langs de auto naar achteren kijkt, hij vrij recht en hoekig is. Zoals bij de voorwielen. Daar heeft de F80 ook wat hints van de McLaren Senna. Al ziet de F80 er duidelijk coherenter uit in onze ogen.

Interieur F80

Lekker provocerend haalt de design baas van Ferrari tijdens de persconferentie zijn ‘vriendelijke discussie’ met het management nog eens terug. Want waarom geen 1-zitter? Als we toch gaan voor ultieme performance, dan zou een 1-zitter logisch zijn, toch? Nee, natuurlijk niet! Maar die gedachte heeft wel het interieurconcept beïnvloed. De bestuurder is duidelijk nog meer dan normaal de belangrijkste persoon in de auto. De passagier zit een aantal cm’s verder naar achteren, waardoor de gehele cockpit een stuk smaller kon zijn dan de cockpit van de laFerrari. Het resultaat is dat de bestuurder meer in het midden zit dan voorheen.

Tijdens de presentatie hadden we ook even de gelegenheid om in de F80 plaats te nemen en inderdaad. Je zult niet snel last hebben van ’touching shoulders’. En voor de bestuurder is er beenruimte. Maar de passagier heeft (ja we gaan het gewoon zeggen) qua beenruimte toch een beetje een MX-5 ND ervaring. Het dashboard komt erg naar je toe en je benen zijn altijd verplicht gebogen. Ik met mijn 1.75m vond het al niet ruim. Laat staan wanneer je gewoon 1,85 of 1,95 bent, die mensen schijnen ook te bestaan. qua bagageruimte wordt er in de pressrelease gerept over een ruimte van 35 liter achter de bestuurder. Dan weten jullie genoeg. Je bagage laat je gewoon verschepen naar je bestemming. Koffers vervoeren is niet voor de rijken!

Logische vragen

Wat mooi is na een ingestudeerde presentatie door designers en engineers is de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook Ferrari gaf daar de mogelijkheid voor aan het einde van de presentatie. Daar werden een aantal voor de hand liggende vragen gesteld. We zetten de antwoorden voor je op een rij

Een Plug-in hybride is nooit overwogen, de toename van het gewicht heeft dat idee direct om zeep geholpen.

Ferrari is vooralsnog niet van plan om een Nurburgring record te gaan breken met de auto

De F80 komt niet alleen in rood zoals bijvoorbeeld de F40. Meerdere kleuren zijn leverbaar en ook het Tailor Made programma is opengesteld voor deze auto

Er komt NU geen roadster/Aperta versie. Maar de veelbetekenende blik van de Ferrari mensen verraadt dat deze wel in de planning zit.

De F80 batterij heeft dezelfde filosofie als de F1 accu, maar verschilt natuurlijk omdat die F1 accu minder lang mee hoeft te gaan.

Net zoals de hele range kan ook de F80 nu al op e-fuel draaien.

Ferrari denkt zelf dat de 1.200 pk en ruim 1000kg downforce teveel is voor de meeste klanten, maar dat is niet belangrijk, want klanten willen altijd meer.

En nu, kan je hem bestellen?

De Ferrari F80 heeft ook een prijs: € 3,6 miljoen euro in Italië inclusief BTW. Voor de Nederlandse prijs komt daar nog een ‘beetje’ BPM. Omdat de auto nog gehomologeerd moet worden is er nog geen uitstootwaarde beschikbaar, dus ook geen BPM. Maar als je nu nog niet gebeld bent door Ferrari dan heeft het toch geen zin. Alle 799 units zijn al gealloceerd.

We horen jullie denken, was de laFerrari niet gelimiteerd op 499 stuks, waarna er vervolgens nog een Aperta versie kwam waar er ook 499 van verkocht zijn? Dat klopt inderdaad. Maar het heerlijk ‘eerlijke’ antwoord van Ferrari tijdens de presentatie luidde dat er gewoon meer rijke mensen zijn dan 10 jaar geleden. En Ferrari wil minder mensen teleurstellen. Ondertussen zorgen die 300 auto’s extra ook voor een kleine 900 miljoen euro extra omzet (exclusief opties). Dat laatste zal waarschijnlijk ook een rol spelen.

Natuurlijk werd de vraag gesteld of er ook nog een XX en een Aperta versie op stapel staan. De veelbetekenende blik van het Ferrari management vertelde ons genoeg. Ja, die zullen ook een keer op het toneel verschijnen.

Moeilijk te voorspellen, maar gaat de Ferrari F80 volgens jullie dezelfde status krijgen als de LaFerrari, Enzo, F50, F40, 288 GTO? Of is de onlangs geïntroduceerde McLaren W1 aantrekkelijker?