GP Verenigde Staten 2024: tijden en wat je moet weten

Het heeft even geduurd, maar het volgende F1-weekend is op komst en wel dankzij de GP van de Verenigde Staten!

Bijna een hele maand geen Formule 1: soms gebeurt dat. Tsja, ook al kan je er niet genoeg van krijgen, organisatorisch zijn er enorm veel redenen om even een pauze te nemen. Grappig genoeg hebben we maar vier races gehad sinds de zomerstop en duurde het ongeveer even lang als de zomerstop voor we weer mogen racen.

GP Verenigde Staten 2024

En de coureurs gaan weer met de banden op het asfalt, en wel op het Circuit of the Americas voor de GP van de Verenigde Staten in 2024! Tegenwoordig moet je specifieker zijn dan “F1-race in de VS”, want dat zijn er dankzij Vegas en Miami inmiddels drie. Toch blijft de GP van de Verenigde Staten altijd ‘het origineel’. In ieder geval van dit drietal. Het is de enige baan die er altijd ligt en niet halsoverkop van een paar straten gemaakt wordt. En het Circuit of the Americas in Austin, Texas waar de race wordt verreden, is inmiddels een icoon op zich, om wat voor reden dan ook.

Tijden

Datum Tijd (tijdzone Nederland) Vrijdag 18 oktober Vrije Training 1 19:30 – 20:30 Sprint Shootout 23:30 – 00:14 Zaterdag 19 oktober Sprintrace 20:00 – 21:00 Zondag 20 oktober Kwalificatie race 00:00 – 01:00 Race 21:00 – 23:00

Resultaat 2023

De GP van de Verenigde Staten is altijd heerlijk lastig om te voorspellen. Eigenlijk kan je hier elk voordeel dat je als team hebt wel benutten door de vele complexe bochten maar ook lange rechte stukken. In 2018 won Kimi Räikkönen hem nog voor Ferrari! Toch staan alle ogen op Max Verstappen gericht, want die schreef de vorige drie edities op zijn naam. Of Max zijn vorm weer helemaal terug heeft en er een vierde van maakt, dat moet blijken. De momenteel meest potente rivaal van Max, Lando Norris, stijgt per jaar een paar plekken en werd vorig jaar tweede. Dat kan dus nog erg spannend worden.

De laatste loodjes

Na het weekend van de GP van de Verenigde Staten zijn we al weer bij de laatste vijf races van het seizoen aangekomen! Het wordt nog even een Amerikaans feestje met de GP’s van Mexico en Brazilië als eerst volgende races, waarna de derde en laatste GP in de Verenigde Staten gereden wordt in Las Vegas. Daarna gaan we nog terug naar waar het seizoen begon: het Midden-Oosten, met Qatar nét voor de GP van Abu Dhabi waar het seizoen zal eindigen. De strijd is nog niet gestreden.