Ferrari: een Ferrari-SUV is niet tegenstrijdig - Autoblog.nl

Ferrari’s staan bekend om hun goede weggedrag, SUV’s niet per se. Toch is een Ferrari-SUV niet tegenstrijdig, aldus Wc-eend.

Voor de een is het heiligschennis, de ander kan er niet op wachten: de Ferrari Purosangue. Dit moet Ferrari’s antwoord worden op de Cayenne, Bentayga, Urus, DBX, enzovoorts. De Italianen zijn er nogal laat mee – de eerste Cayenne mag nu zelfs bier en peuken kopen in de supermarkt – maar beter laat dan nooit, niet?

Het grappige aan de Purosangue is dat we al jarenlang over de Italiaanse SUV horen, maar dat we er niet zo heel erg veel over weten. De SUV moet er in 2022 zijn en krijgt een (hybride?) V6, V8 of V12, maar overige details zijn nog schaars.

Onlangs sprak Top Gear met Ferrari’s CTO Michael Leiters, waarin ze hem onder meer ondervraagden over de Purosangue en (vooral) de SF90. Dit is Ferrari’s eerste PHEV, daarnaast Ferrari’s eerste auto die volledig elektrisch kan rijden. Tijdens dat elektrisch rijden is de auto puur voorwielaangedreven, waarmee het Ferrari’s eerste voorwielaangedrevenauto is. Veel primeurs dus, wat het een ingewikkelde auto maakt om te maken. Toch is die Purosangue voor de Italianen een nóg grotere uitdaging, zegt Leiters.

Hij zegt dat de SUV in een ‘andere dimensie van moeilijkheid’ zit. Voor het ontwikkelen van de Purosangue, moest Ferrari dan ook ‘een bepaalde cultuur en testprocedures’ in huis hebben om ervoor te zorgen dat de SUV wel goed bevalt. Toch is hij er wel van overtuigd dat de SUV wel goed zal bevallen.

Natuurlijk kan Ferrari vast een prima SUV bouwen. Maar is het dan wel een prima Ferrari? Is het een auto met emotie, een SUV voor de autoliefhebber? Of is het gewoon nog een dikke bak voor voetballers en YouTubers? Leiters, die voorheen verantwoordelijk was voor SUV’s bij Porsche, zegt dat hij ‘denkt’ dat Ferrari heeft begrepen wat een SUV een echte Ferrari moet maken. Hij denkt dan ook dat een Ferrari-SUV niet tegenstrijdig is. Hoe dat niet tegenstrijdig is, legt hij niet uit. Wel zegt hij dat hij dat wil laten zien, ‘wanneer het tijd is’.