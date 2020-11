Gelekt: dit is de neus en het interieur van Porsche 992 GT3 - Autoblog.nl

Van de buitenkant hebben we al plaatjes laten zien, maar nu kunnen we het interieur van de Porsche 992 GT3 met jullie delen.

Met (mogelijk) nog maar een paar maanden te gaan tot Porsche de 911 GT3 van de 992-generatie onthult, is het te verwachten dat Porsche druk is met het schieten van allerlei mooie en indrukwekkende foto’s. Je marketingafdeling moet immers folders en persberichten gaan maken, waar dergelijke plaatjes goed bij van pas kunnen komen. En als je dan foto’s gaat maken van zo’n geliefde auto als de 911 GT3, dan is het niet zo heel erg gek als deze auto’s op straat komen te liggen.

Het lijkt nu dat dit is gebeurd met de 992 911 GT3. Op het CocheSpias-forum zijn namelijk meerdere foto’s gelekt van de nieuwe Porsche. De buitenkant van deze 992 GT3 hebben we al eerder met jullie kunnen delen. Het is daarom leuk om nu te beginnen met wat nieuw is; het interieur van de 992 GT3.

Om te beginnen met de kwaliteit van de foto’s. Ze zijn nogal korrelig, waarmee veel details voor nu nog een beetje vaag blijven. Wel kunnen we hier een aantal belangrijke zaken in opmerken. Zo kunnen we aan de toerenteller zien dat het blok in de 992 GT3 tot aan 9000 tpm gaat. Daarnaast bevestigen deze foto’s dat de GT3 met een handmatige versnellingsbak geleverd gaat worden. De PDK zal vast sneller zijn, maar voor sommigen blijft er niks boven het zelf kunnen roeien in de versnellingen. Verder lijkt een deel van het interieur, zoals het stuur en delen van het dashboard, niet van glad leer te zijn gemaakt, maar van een zachter materiaal. Al kan het ook gewoon aan de kwaliteit van de foto’s liggen, natuurlijk.

Eveneens nieuw aan de persplaatjes, is de neus van de GT3. Die ziet er aanmerkelijk anders uit dan die van bijvoorbeeld de 991 GT3. De 992 GT3 heeft twee roosters aan de neus in plaats van eentje, waarbij de lijnen van de luchtinlaten doorlopen tot aan de voorruit. Onder het kenteken zien we een groter rooster. Dit geeft de Porsche, samen met de grote koplampen, een nogal verbaasd gezicht. Alsof de GT3 schrikt van wat er de andere kant aan komt gereden, of zo.

Verder zien we aan de achterkant die gigantische spoiler hangen. Wel opvallend aan de foto’s: aan de zijkant zien we dat de twee remklauwen andere kleurtjes hebben. Of het hier om een development mule gaat of de real deal is niet geheel duidelijk. Het is wachten tot Porsche officieel het doek van de GT3 trekt, tot we dat zeker weten.

Bewegende spyvideo’s waren er natuurlijk al: zie de video hieronder.