Ferrari bevestigt V6 voor SUV en V12 voor hypercar

Voor elk wat wils. Beter dan andersom, in elk geval.

Ondanks dat we met onze tijd mee moeten gaan, is het een lekker supercar avondje. Na een rijtest met de 600 LT, lijstje met SLR’s en een belangrijke mijlpaal voor de Speedtail hebben we nieuws over de opvolger van de LaFerrari. In een interview met AutoExpress laat Enrico Galliera een paar dingen los over Ferrari in de toekomst.

We beginnen even met het slechte nieuws. Ja, ook Ferrari gaat een SUV maken en hij is er binnenkort al. De werktitel is op het moment ‘Purosangue‘. Ferrari is rijkelijk laat met een SUV. Waarschijnlijk slikt iedereen het als zoete koek en wordt het de bestverkochte Ferrari aller tijden. Voor de Purosangue zijn drie aandrijflijntypes mogelijk: V6, V8 en V12.

Ok, dan hebben we het verplichte nieuws gehad. Veel leuker is namelijk het nieuws van een nieuwe hypercar van Ferrari. Ondanks dat de LaFerrari nog steeds niet verouderd overkomt (sommige exemplaren staan zelfs nog op handelaarsplaten!), zijn ze in Maranello druk bezig met een opvolger. Deze komt ná de Purosangue op de markt, waarschijnlijk na 2022.

Bijzonder is dat Ferrari niet gaat voor maximaal vermogen. Nu hoef je niet bang te zijn: de nieuwe hypercar zal véél vermogen onder de kap hebben. Maar het is niet het uitgangspunt van de auto. Volgens Galliera krijgt de nieuwe Hypercar niet meer vermogen dan de SF-90. Wel is het karakter compleet anders. Zo zal de V12 niet gecombineerd worden met turbo’s en elektromotoren vanwege het te hoge gewicht.

De opvolger van de LaFerrari moet namelijk excelleren op het gebied van een laag gewicht, wegligging en aerodynamica. Er komen wel hybride Ferrari’s aan, maar de ultieme hypercar krijgt dus géén elektromotor ter assistentie. Dat is bijzonder, want de LaFerrari was wél een hybride.