Dit zijn de gaafste vergeten Porsche prototypes - Autoblog.nl

We laten alle Porsche prototypes die er niet kwamen, de revue passeren.

Elke dag kunnen wij van Autoblog jullie voorzien van het laatste, heetste, nieuwste en meest relevante autonieuws. Bedankt dat er massaal gekeken wordt: we waarderen dat enorm! Mede daardoor kunnen wij af en toe even de verdieping in gaan, zoals vandaag. Vandaag gaan we even kijken naar Porsches.

Porsche prototypes

Afgelopen week kwam Porsche in het nieuws. Althans, dat deden ze zelf. Alle merken waaraan ze in het ‘geniep’ aan het werken waren, lieten ze even zien. Dat doen fabrikanten lang niet altijd. Meestal een jaartje of twintig later. Om de concurrentie niet wijzer te maken of wanneer ze zeker weten dat ze er écht niets mee gaan doen. In de meeste gevallen krijg je dan een paar foto’s te zien van een of twee prototypes. Zo niet met Porsche, zowel @RubenPriest als @Machielvdd konden een uitgebreid artikel maken met diverse Porsches en nog meer Vergeten Porsches.

Maar het is niet voor het eerst dat Porsche een tipje van de sluier ligt. Ze hebben het al eens vaker gedaan. Daarom nemen we 14 bijzondere Porsches door die eigenlijk op de markt hadden mogen en moeten komen:

Porsche 542 Studebaker

1953

Naast een sportwagenbouwer is Porsche ook ontwikkelaar. Veel merken komen met een technisch vraagstuk bij Porsche en de Duitse Dr. Ir. Herren komen dan met een goed eoplossing. Voor Studebaker werkte Porsche aan een sedan. Studebaker wilde namelijk een hoogwaardige en sportieve sedan, begin jaren ’50. Bij Porsche dachten ze er makkelijk vanaf te komen door een vierzits Porsche 356 te ontwikkelen. Daar trapte Studebaker niet in. Het volgende project was een de Porsche 542.

Een sedan met een 2 liter grote V6. Er werd getest met een luchtgekoelde (paradepaardje van Porsche op dat moment) en een watergekoelde versie. Die laatste was zuiniger en krachtiger (105 briesende paarden). Het kwam er overigens niet van> In die periode ging het minder goed met Sutdebaker, waardoor er andere prioriteiten waren. Na de fusie met Packard kreeg de Porsche 542 prototype een nieuwe kans, maar inmiddels was de auto al te achterhaald.

Porsche 356 Roadster Prototyp

1953

Tegenwoordig hebben merken meerdere ontwerpbureau’s. Veelal in Europa, de VS en in Azië. Vroeger was design nog iets dat Europeanen deden. Net als housemuziek, voetbal en F1-coureurs was auto’s ontwerpen een Europees dingetje. In dit geval gaat het om een voorstel van Ghia. De Porsche 356 Roadster stond op de Salon van Parijs in 1953. De techniek was exact gelijk, alleen het koetswerk was anders. De kenmerkende Kever-esque achterkant maakt plaats voor een kloekere achterzijde. Daarmee zie je wel dat het ‘Porsche-gehalte- er met succes uitgehaald is.

Porsche 911 Roadster

1966

In de geest van de 356 Roadster van Ghia hebben we deze Porsche 911 Roadster. Het idee komt uit de VS. Deze wilde graag een open 911 hebben. Hij vroeg aan Bertone om alvast aan de slag te gaan voor een voorstel die de Porsche een veel chiquer en duurdere uitstraling zou geven, waarmee de Nouveau Riche kon paraderen over de Boulevards. De 911 Roadster zag er compleet anders uit dan welke 911 dan ook. Porsche was er niet heel erg over te spreken: het zag er niet uit als een Porsche.

Dat niet alleen, de 911 was niet ontwikkeld als cabrio, waardoor de stijfheid ernstig in het geding kwam (en dus de rijeigenschappen). De Bertone 911 Roadster werd op de Salon van Genéve in 1966 onthuld. Er is een Porsche prototype gebouwd en daar bleef het bij. De richtprijs voor de Bertone was te hoog en Porsche verstierde het feestje door hun eigen Targa in 1966 op dezelfde beurs te onthullen. Een feestje verpesten kun je wel aan Duitsers overlaten.

Porsche HLS

1966

We gaan lekker verder met de obscure Porsche prototypes. Ooit gehoord van de Porsche HLS?Waarschijnlijk niet. Toegegeven, het is geen originele Porsche. De auto begon zijn leven in 1964 als reguliere 911. Pas in 1966 werd de auto gekocht door de Universiteit in Aachen. Daar werd met de 911 omgetoverd tot een soort raceauto, compleet met aluminium panelen en ‘canopy’.

Het dak fungeerde als deur en klapte in zijn geheel open. Verder waren de verplichte louvres aanwezig. Ondanks dat Porsche er niet officieel bij betrokken is, wordt de auto met hulp van Porsche inmiddels weer opgebouwd naar originele staat.

Porsche 914/6 Murene

1970

Nogmaals een voorstel van een andere carrossier. In dit geval het Franse Heuliez. De Porsche 914 had altijd last van het feit dat men het als een Volkswagen zag. Logisch, de twee werden als Volkswagen en Porsche verkocht. De VW’s waren goedkoper en trager, de Porsches sterker en duurder. Simpel. Maar de looks waren grotendeels hetzelfde. Dat loste Heuliez een oplossing voor.

Het ontwerp kwam, van Jacques Cooper. Mocht je hem niet kennen, hij was ook de designer achter de eerste TGV (hogesnelheidstrein). De basis was een zescilinder 914 (een 914/6 dus) met 109 pk. Porsche was op zich erg ervan gecharmeerd van het Porsche 914 prototype, maar wilde niet met twee carrossiers werken, de 914 werd namelijk gebouwd bij Karmann.

Porsche 914/8

1969

We blijven heel even bij de Porsche 914. Als je er nu naar goed zoeken, zie je dat de meesten een viercilinder hebben: een 1.7, 1.8 of 2.0. Sommige exemplaren zijn voorzien van een zescilinder. Maar er zijn twee Porsche prototypes gebouwd met achtcilinder, de 914/8, alhoewel deze soms ook de 914S genoemd werd. Het idee was van Ferdinand Piëch.

Hij combineerde een 3.0 liter grote achtcilinder boxermotor met dubbele Weber-carburateurs. Een van de exemplaren (met 300 pk) kreeg Piëch, een iets minder wilde versie (met alsnog 260 pk) ging naar Ferry Porsche. Ondanks dat de auto zeer veel potentie had, kwam de auto te dicht in het vaarwater van de Porsche 911 en werd serieproductie niet overwogen.

Porsche FLA (Typ 296)

1973

Al in de jaren ’70 was men ervan bewust dat de belasting voor het milieu niet al te lang door kon gaan. Belinda Menthols roken was nog geen probleem, maar vervuilende auto’s wel. Het idee achter de Porsche FLA was niet zozeer een auto die weinig vervuiling veroorzaakte, maar vooral heel erg lang mee kon gaan. Daar staat de naam ook voor ‘Forschungsprojekt Langzeit Auto’. De auto werd dusdanig ontworpen om een levensduur te hebben van 30 jaar.

Ondanks dat de auto eruit zag als een Golf, was het apparaat voorzien van een atmosferische zescilinder boxermotor, goed voor eh, 75 pk. Alles aan het apparaat was over-engineered. De motor kende dus nauwelijks ‘stress’ en ook de drietraps automaat was veel te sterk uitgevoerd, om maar zo lang mogelijk mee te gaan. 10 jaar later zou Mercedes de 190 op de markt brengen die eigenlijk precies heeft gedaan wat de FLA beloofde.

BA3 Porsche 2103

1976

Maar natuurlijk, Porsches en Lada’s. Waarom niet? De vrijage tussen deze ogenschijnlijk verschillende merken begon in 1975. Een Porsche poncho en een Russische Minister hadden waarschijnlijk naar het drinken van enkele Vodka’s de smaak te pakken en sloten een overeenkomsten. In ruil voor de nodige aardappels/bieten/pecunia kon Porsche aan de slag met een verbeterde en vernieuwde Lada 2103, dat op zijn beurt een doorontwikkelde Fiat 124 was.

Men was echter niet te spreken over de wijzigingen van Porsche, die pijnlijk de tekortkomingen van de Lada blootlegde. Zo bleek er nu daadwerkelijk sprake te zijn van ‘een wegligging’. De Lada was echter bedoeld om onder erbarmelijke omstandigheden het te blijven doen. De wijzigingen van het Lada Porsche prototype waren iets te ‘kapitalistisch’.

Porsche 928-4 (942)

1984

Wie ooit weleens in een 928 kan beamen dat het een 2+2 is en geen vierzitter. Leuk weetje: de Porsche 928 is de enige auto met zonnekleppen voor de achterpassagiers! Heel erg leuk dat ze zo goed zorgden voor de inzittende op het achterbankje, maar ruim was het niet. Om de auto breder inzetbaar te maken, werd de 928-4 ontwikkeld. Althans, dat leek de gedachte.

Het werd uiteindelijk (weer) een cadeautje voor Ferry Porsche. De 928-4 was 10 centimeter langer en woog slechts 75 kg meer dan de reguliere 928. Bijzonder was dat dit Porsche 928 prototype twee jaar van te voren al de kenmerken van de 928 S4 had, dus de fraaiere neus, nog fraaiere achterzijde en de nieuwe, verbeterde V8 (met 32 kleppen). In dit geval goed voor 310 pk, 10 minder dan de S4 uiteindelijk zou krijgen.

Porsche 984

1984

We kennen allemaal het verhaal van de Mazda MX-5. Maar het had weinig gescheeld of Porsche zou het leven van de Japanse roadster heel erg zuur gemaakt hebben. De Porsche 984 kwam voort uit een haalbaarheidsstudie welke Porsche had gedaan voor Seat. Seat ging er zelf niets mee doen, dus pakte Porsche de draad op.

Het idee was een auto waarbij alles in het teken stand van minimale frictie en maximale efficiency. Dus een compacte en lichte auto met een relatief lichte motor. Het idee was om een tweeliter viercilinder boxermotor te gebruiken met zo’n 120 tot 150 pk. Porsche kwam echter in eind jaren ’80 in zwaar weer terecht, waardoor het project voortijdig werd afgeschoten. Misschien wel een van de meest veelbelovende Porsche prototypes die het niet gehaald heeft.

Porsche Type 2696

1987

Een Porsche hoeft niet altijd mooi te zijn. Het bedrijf is in eerste instantie geïnteresseerd in techniek. Dat werd duidelijk met de Type 2696. Het idee was super-futurisch, maar vrij onhaalbaar. De basis was in de verte een 944, maar dan met het AWD-systeem van de 959 en de achteras van de 928. Het Porsche Experimental Prototype (PEP, bijnaam voor de auto) had meerdere motoren.

Sterker nog, het idee was dat je de motor eenvoudig kon wisselen. Van een halve 928 motor (2.2 V4) tot een Indycar V6: alles was mogelijk. Uiteindelijk was het voornamelijk een functionerende schets en leidde het tot niets. Pas later gaf Porsche aan met de auto bezig te zijn. Leuk weetje: dit Porsche prototype was zo variabel, dat de cardanas telescopisch was en je dus eenvoudig ge wielbasis kon verlengen!

Porsche H50

1987

We hebben nog een praktische 928 variatie voor je. De Porsche 928 H50 is eigenlijk een soort voorloper van de Sport Turismo zoals deze nu in gefacelifte vorm in de showrooms is te bewonderen. Porsche had rond 1987 ook wel door dat de 911 een grotere fanschare had en dat de 928 niet het stokje ging overnemen. Waarom dan niet de 928 uit laten groeien tot een praktischere auto?

Dat was het idee achter de H50. De wielbasis was groter, er waren twee kleine deurtjes en de een stationwagon-achtige auto. De auto had wel degelijk commerciële kansen, maar volgens de ingenieurs was de stijfheid niet voldoende was en werd het plan geschrapt. Pas in 2012 werd dit Porsche prototype onthuld.

Porsche 989 Concept

1988

Het Zuid-Duitse merk had al langer door dat ze het met enkel sportwagens heel erg lastig konden krijgen. Het idee voor een praktischere en ruimere 911 speelde al een tijdje. De Porsche 989 was een prototype dat al vrij dicht bij het productiestadium was gekomen. De auto werd onder regie van Ulrich Bez ontwikkeld. Zie het als de voorganger van de Porsche Panamera.

Het ontwerp was van Harm Lagaay, waarbij duidelijk is dat veel visuele kenmerken alsnog terugkeerden bij de 996-generatie van de 911, met name achterzijde. In technisch opzicht was het duidelijk geen 911: voorin lag een 300 pk sterke V8.

Panamericana Concept

1989

Als je Porsche heet, krijg je veel Porsches. Blijkbaar. Het is in elk geval van toepassing op Ferry Porsche, want de Panamericana Concept was een cadeautje voor zijn 80e verjaardag. Er zijn er twee gebouwd, eentje was Ferry, de andere hield Porsche zelf (en was dus ook een beetje van Ferry).

De Panamericana Concept was een soort rally versie van de 911, met een grotere bodemspeling. De basis is de 911 Carrera 4 (964) maar dan met een veel moderner ogend koetswerk.

Porsche 968 Roadster

1991

De Porsche 968 was een doorontwikkeling van de 944, dat op zijn beurt weer een doorontwikkeling was de Porsche 924. Een van de varianten die we helaas nooit hebben mogen aanschouwen was de 968 Roadster. Het idee was eigenlijk simpel: in de VS was het vanaf 1992 verplicht om driepunts-gordels te hebben op alle zitplaatsen.

De 968 had dat niet en de zitjes waren zo klein, dat het geen zin had. Een idee was om van de 968 een Cabrio een sportieve tweezitter te bouwen, een beetje zoals een Speedster zich verhoudt tot de cabriolet. De auto kwam er uiteraard niet, want Porsche was op dat moment al bezig met de Boxster, die dat stuk van de markt nog beter kon gaan bedienen.

Porsche C88 Concept

1995

Dat Porsche een auto heeft ontwikkeld volgens de Dacia Logan-filosofie is opmerkelijk doch enigszins waar. Het idee van de Porsche C88 kwam voort uit een vraag van de Chinese overheid. Zij voorzagen dat China in rap tempo een groeiende markt zou gaan worden. Porsche kon het geld goed gebruiken, dus waarom niet? De C88 werd in recordtijd ontworpen. Leuke detail: er was maar één zitje aanwezig, logisch: want meer was niet toegestaan in China.

Wendelin Wiedeking presenteerde in zijn beste Mandarijn de auto. Porsche heeft er geen stuiver aan verdiend. De Chinezen kopieerden wel alle idee voor de C88 voor andere modellen. Dat deden ze overigens ook met de voorstellen van andere merken… De Porsche C88 werd ontwikkeld door Porsche Engineering, hetzelfde bedrijf dat ook de Audi RS2 en Lada Samara heeft ontwikkeld.

Porsche Bergspyder (981)

2014

We kennen de Porsche RS-traditie. De extra sportieve en lichte versies op basis van de 911 GT3. Dat licht valt op zich heel erg mee, het zijn nog altijd comfortabele straatauto’s met climate controle, navigatiesystemen en dergelijke. De Porsche 981 Bergspyder is écht kaal.

De auto is gebouwd voor één persoon en heeft geen voorruit. De basis was de Boxster Spyder, maar de Bergspyder was aanzienlijk lichter met 1.099 kilogram. De 981 is nog in productie, dus als Porsche wil aflsuiten met een productieversie van de dit prototype: graag!

