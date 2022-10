H4x0rz! Hackers jatten data van Toyota rijders

Hackers hebben weer data gejat, dit keer bij Toyota.

De moderne wereld zit vol met allerlei mogelijkheden. Maar die mogelijkheden, brengen dan ook weer gevaren met zich mee. Autonome auto’s die gehackt worden, fake news dat wereldmachten destabiliseert, een app om F1 te kijken die gek doet, je kent het wel. Nu auto’s ook steeds meer online zijn, ligt gehack in je auto ook op de loer. Zo zijn er nu weer van circa 300.000 Toyota rijders data gestolen.

Via T-Connect, de online service van Toyota, zijn 296.019 emailadressen gebietst met klantnummers. Toyota vermoedt dat ook gegevens over credit cards, telefoonnummers en personalia gecompromitteerd kunnen zijn. Experts beschouwen het als een ernstig geval, ook al omdat het de betroffenen kwetsbaar maakt voor phishing. Het goede nieuws in dit geval, tenzij je ergens in een ver buitenland woont, is dat het naar verluidt niet speelt in Europa.

Volgens Toyota is e.e.a. te wijten aan een toeleverancier. Het is niet de eerste keer dat het merk door een dergelijk issue getroffen wordt. In 2019 werden al 3,1 miljoen klanten getroffen door een hack. Dit keer zou het geval veroorzaakt zijn doordat de vermaledijde toeleverancier in 2017 al een deel van de code van T-connect op Github heeft gezet. In deze code stond een toegangssleutel vermeld, waarmee toegang tot de ‘gehackte’ data verkregen kon worden. Oops.

