Ferrari gaat volgend jaar heumig veel geld uitgeven

Team rood gaat in 2020 geld opslokken als een V12 die een litertje V-Power proeft.

Het was weer een matig F1 jaar voor het team van Ferrari. Dat is het namelijk altijd voor de Italianen als er weer naast de titels wordt gegrepen. Helemaal fair is dat verwachtingspatroon natuurlijk niet, want in de F1 kan je niet elk jaar winnen. Vroeg of laat bezwijkt de FIA dan namelijk onder de druk van alle kanten, door met regelwijzigingen op de proppen te komen.

Die regelwijzigingen komen er na zes jaar Mercedes-dominantie nu ook aan, maar helaas voor Ferrari nog niet volgend jaar, doch pas in 2021. Tevens brengen de nieuwe regels met zich mee dat er een limiet komt op de hoeveelheid poen die de teams mogen uitgeven. Dat is uiteraard een nadeel voor Ferrari, want het sterkst punt van het team is toch wel dat het een enorme bak geld beschikbaar heeft om jaarlijks in de F1 te plempen.

In 2021 wordt dat competitieve voordeel dus voor een deel kortgewiekt, maar in 2020 nog niet. Het mooie voor Ferrari is dat ze volgend jaar dus nog alles op alles kunnen zetten om die nieuwe periode in 2021 goed te beginnen met een peperdure en daardoor hopelijk hele snelle bolide. Precies dat zijn ze dan ook van plan in Maranello, aldus Max Verstappens grootste fan Louis Camilleri:

2019 was een recordjaar voor ons en heeft voor veel lachende gezichten gezorgd in Maranello. We hebben veel geld verdiend en dat geld kunnen we uitgeven aan Mattia’s [F1 teambaas Mattia Binotto] onderneming. We zijn bereid te investeren. Een van de investeringen betreft een nieuwe simulator.

Teambaas Binotto bevestigt dat het budget voor 2020 nog hoger zal zijn dan normaal al het geval is:

Ja het zal een significant duurder jaar worden. Maar het budget dat beschikbaar is, is ook nodig. We zijn al heel vroeg begonnen aan de auto voor 2021 en hebben een aantal nieuwe projecten parallel aan elkaar lopen. Daarvoor is niet alleen veel geld maar zijn er ook meer mensen nodig.

Ferrari zet dus alles op alles om vanaf 2021 alles te winnen. Wat dat echter over het aankomende seizoen zegt, is weer een andere vraag. Helemaal aan het eind van het seizoen was Ferrari gevoelsmatig het derde beste team achter Mercedes en Red Bull Racing. Zou voor Vettel dan de wrange situatie ontstaan dat hij volgend jaar weer moet bikkelen voor dagsuccesjes, alvorens Hamilton in 2021 het zitje van de Duitser overneemt en zijn zegereeks voortzet bij de roden?