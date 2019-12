“Max Verstappen is beter dan Charles Leclerc”

Jacques? Neen!

Nu we Vettel met zijn allen officieel beschouwen als over the hill (toch?), zijn de grote mannen van de F1 de jongens die bij de laatste race in Abu Dhabi op het ereschavot stonden: Lewis Hamilton, Max Verstappen en Charles Leclerc. Als we je vervolgens zouden vragen wie van de drie niet in het rijtje thuishoort, zou je waarschijnlijk zeggen ‘Lewis Hamilton’.

Dat komt niet alleen omdat Lil’ Lewis in tegenstelling tot de andere twee zich al wereldkampioen mag noemen, maar ook omdat de Brit januari aanstaande 35 jaar oud wordt. Max en Charles daarentegen zijn nog jonge twintigers met de F1 wereld aan hun voeten. Algemeen wordt aangenomen dat één van de twee ‘de nieuwe Lewis Hamilton’ wordt. De ander moet dan waarschijnlijk settelen voor de rol van ‘de nieuwe Vettel’. De vraag is natuurlijk wie welke rol op zich neemt.

Om dit te onderzoeken, vroeg motorsport.com twee mannen die sowieso over the hill zijn om hun mening, te weten Karun Chandhok en -jawel- Damon Hill. De twee voormalig F1 coureurs geven nu vaak commentaar bij races voor Sky Sports F1. Al snel wordt duidelijk wie de twee talking heads het hoogst hebben zitten, namelijk Max Verstappen. Net als wij zijn ze vol lof over het seizoen van onze landgenoot, die dit jaar amper fouten maakte. Daarbij komt Max op de twee ook erg volwassen over in de cockpit:

In de cockpit is het een hele bijzondere jongen. De toon van Max over de boordradio is heel anders dan die van zijn rivalen. Hij is de kalmste van allemaal. Hij weet wat hij wil, hij weet wat hij van de auto wil en hij weet welke informatie hij van zijn ingenieur wil. Hij loopt niet te kloten en heeft een hele methodische manier van rijden. Hij is ontzettend volwassen voor zijn leeftijd.

We hebben zelf weleens wat andere gedachtes bij Max’ meer kleurrijke uitspatting over de radio, maar goed, misschien is de rest ook wel gewoon nog erger. Belangrijker zijn natuurlijk de keiharde resultaten onder de streep. Als het duo gevraagd wordt wie er tussen Leclerc en Verstappen volgend jaar de grootste kans maakt op de titel, kan het oordeel niet duidelijker zijn. In koor klinkt het:

Max Verstappen.

Waarvan akte.