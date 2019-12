Ferrari vindt Max Verstappen een snotneus

Ferrari gaat vol Fons de Poel op Max Verstappen.

Rijden voor Ferrari in de Formule 1; velen vinden het de ultieme eer die je kan behalen als autocoureur. Tuurlijk, je kan wereldkampioen worden voor een ander team, maar is dat net zo eervol en speciaal als de rode overall aantrekken en uitkomen voor het enige team dat weet hoe het begon? Ferrari is de F1 en de F1 is Ferrari. Zelfs bij een team als Mercedes ligt dat toch een stukje anders. De fabrieken van de ‘Duitsers’ fungeerden ooit onder een andere naam. Plus, als een of andere bonenteller in het management van Das Haus uitgekeken raakt op al dat gerace, kan het zomaar opeens afgelopen zijn met het F1-avontuur van team zilver. Net als bij Red Bull Racing is het team er primair als een marketingexercitie.

In zekere zin zit je als coureur dus altijd het beste bij Ferrari. Niet alleen vanwege de uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook omdat je weet dat zo lang de F1 bestaat verzekerd bent van emplooi en over het algemeen een redelijk competitieve auto. In principe best handig dus als je er lekker opstaat in Maranello, voor het geval een van de huidige rijders van het team wat over the hill lijkt te zijn ofzo.

Helaas voor onze held Max Verstappen, heeft hij zijn Italiaanse ruiten keihard ingegooid, zo lijkt het. Het heeft allemaal te maken met de inmiddels fameuze uitspraak die Max Emilian in al zijn enthousiasme deed in het weekend van de Amerikaanse Grand Prix. Gevraagd wat hij vond van de tegenvallende prestaties van de rode brigade op het Circuit of the Americas, zei Max droogjes:

Tsja, dat krijg je ervan als je stopt met valsspelen.

Destijds kwam er niet al teveel reactie vanuit het kamp van Ferrari op de uitlating. Leclerc en Binotto mopperden een klein beetje voor zich uit, maar dat was het dan ook wel. Het steigerende paard probeerde de woede in te slikken, ongetwijfeld met heftig pulserende halsvenen tot gevolg. Maar Italiaanse woede blijft natuurlijk nooit heel lang opgekropt en bij het kerstdineetje van de Scuderia is de deksel ten overstaan van de Italiaanse media alsnog van de pan gevlogen. Capo Louis Camilleri maakt duidelijk dat hij voor Verstappen voorlopig geen plek meer ziet bij Ferrari. Verder gaf hij aan zich eerder niet tot het niveau van Verstappen te willen verlagen door te reageren, maar goed, dat schip heeft nu de haven verlaten:

Hier is geen plaats voor mensen die dit soort dingen zeggen. Stilte is soms het sterkste wapen. Waarom zouden we een 22-jarige geloofwaardigheid geven met een reactie?

Dat kamp Verstappen stiekem ook wel doorhad dat de uitspraken niet zo handig waren hadden we al eerder door. Verstappen wilde er al snel eigenlijk niks meer over zeggen. Zelfs al zou de Nederlander toch al niet naar Ferrari willen maakt het zijn onderhandelingspositie natuurlijk sowieso zwakker als een topteam de deuren voor hem sluit. We verwachten dat het in de toekomst nog wel goed kan komen tussen de twee partijen, maar misschien was deze claim van VER iets té boud?