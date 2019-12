Porsche Taycan overtreft de verwachtingen

De elektro-Porsche is een hit.

De Porsche Taycan is misschien wel de meest spraakmakende auto van het afgelopen jaar. Met zijn onthulling slechts twee maanden geleden is het de klap die een grootheid even moest uitdelen, aan bijvoorbeeld Tesla. De leveringen starten binnenkort, helaas net niet in 2019. Het gaat nog niet precies van een leien dakje, gezien het feit dat er wat vertraging in de levering zit én de actieradius tegen lijkt te vallen.

Is de Taycan dan niet het succes wat Porsche hoopte? CEO Oliver Blume ziet nog geen reden om de Taycan als tegenvaller te bestempelen. Sterker nog: de elektrische Porsche met tot wel 761 pk is een succes. Niet wat je zou verwachten in de Duitse autobranche, waar een donderwolk hangt boven vele banen in de fabrieken van Audi, Daimler en BMW. Sinds de Taycan wordt gebouwd, heeft Porsche juist 2.000 banen gecreëerd. Goed werk! Ook de omzet van Porsche steeg afgelopen jaar met zeven procent.

Ook de consumenten zien de Taycan wel zitten. Er zijn 30.000 mensen die een aanbetaling hebben gedaan van 2.500 euro. Het Cybertruck-argument (je kan die aanbetaling er wanneer je wil weer uittrekken) gaat maar deels op: een derde van die aanbetalingen heeft al geleid tot een krabbel onder een verkoopdocument. Die mensen zullen komende maand al hun Taycan in ontvangst nemen. Ook in Nederland is de Taycan al snel aan de beurt om de showrooms op te leuken. (via Handelsblatt)