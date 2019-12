BREEK: echt helemaal niemand wil een deelauto

Jammer dan.

Wat wij bij autoblog al lang wisten, is wederom bewaarheid geworden. Tsja, het valt niet mee om altijd maar weer gelijk te hebben, maar iemand moet die zware last dragen natuurlijk. We hebben het in dit geval over deelauto’s en dan specifiek over het feit dat niemand die eigenlijk wil.

Een beetje gek misschien, want gisteren stelde collega @hayte jullie allen nog de vraag wat de ideale deelauto is. Als je nog heel jong en idealistisch bent schiet zo’n vraag je misschien weleens door het hoofd, vooral nu onze politieke overlords ons eigenlijk zo’n deelding in willen dwingen. Doch mensen met meer levenservaring die al wat vaker in treinen en bussen gezeten hebben die weten: als puntje bij paaltje komt wil je helemaal niet naast een wildvreemde zitten. Erger nog: die lege verpakking van een gevulde koek die de vorige reiziger heeft laten liggen durf je niet eens aan te raken. De eerste reactie onder het artikel was dan ook al treffend:

De enige auto die ik ooit gedeeld heb is een botsauto!

Nou denk je misschien ‘oké dat is dan jouw mening/probleem’, maar zoals altijd is deze onderbouwd met keiharde feiten. BMW en Mercedes hebben namelijk na overleg met aandeelhouders besloten grotendeels te kappen met hun gezamenlijke autodeel-platform Share Now. Het geesteskind van het Duitse duo trekt zich na één jaar per 29 februari 2020 volledig terug uit Noord-Amerika. Daarnaast kapt het ook met de activiteiten in Londen, Brussel en Florence. De reden is onder de streep simpel: er loopt gewoon niemand warm voor, dus is er ook helemaal niks mee te verdienen.

Share Now blijft vooralsnog actief in achttien andere steden, waar zoveel inwoners tegen wil en dank in zo’n deelauto gedwongen worden dat deelauto’s wél een rendabel concept kunnen zijn voor autofabrikanten. BMW’s splinternieuwe baas Oliver Zipse heeft er dit over te zeggen:

There are potentially ‘disrupting’ business models that rely on car usage rather than car ownership. But they are focused on very specific areas with high population densities to ensure high utilisation rates.

Waarvan akte.