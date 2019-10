Ferrari komt met nog een snelle variant van de 488

Jazeker, de 488.

Ferrari heeft er een handje van om zijn auto’s elke generatie een andere naam te geven. Op zich ook wel logisch, want vaak werd er met de naam verwezen naar specificaties van de motor. Het was dan veelal de motor die iets veranderd was. Denk aan de 355 (3.5 liter) en de 360 Modena (3.6 liter).

Onlangs is de Ferrari 488 GTB opgevolgd door de Ferrari F8 Tributo. Ondanks de compleet andere naam, is de auto niet noemenswaardig anders dan zijn voorganger. Het platform is gelijk en ook de motor is een doorontwikkeling. Het is nu eenmaal hoe Ferrari het doet. Des te opmerkelijker is dat Ferrari nu met een speciale variant van de 488 komt, namelijk de 488 GT3 Evo. Zoals de naam suggereert is het een evolutieversie van de 488 GT3 raceauto.

Waarschijnlijk vanwege de homologatie hebben ze de basis nog hetzelfde gehouden. Ook kunnen ze nu profiteren van een doorontwikkeling, met een F8 racer zou Ferrari weer opnieuw moeten beginnen. De Ferrari 488 GT3 Evo is een zogenaamde klantenauto. Ferrari bouwt de 488 GT3 Evo en klantenteams kunnen ermee racen. De oude 488 GT3 is inmiddels drie jaar, wat betekent dat Ferrari de auto kan aanpassen en verfijnen, dat is deze auto. De verschillen zijn niet heel groot. De 488 GT3 is aerodynamisch opzicht verbeterd met een nieuwe bumper en voorvleugel.

In motorisch opzicht is er weinig veranderd. Ferrari heeft naar eigen zeggen de betrouwbaarheid van de motor verbeterd. Ferrari moet volgens de FIA-regelement nu weer drie jaar met deze auto blijven racen. Dus verwacht de F8 GT3 pas over drie jaar. Overigens bouwt Ferrari nog wel de 488 Pista en 488 Pista Spider.