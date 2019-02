Officieel: Ferrari F8 Tributo, opvolger van de 488 is hier

Het nieuwe hoofdstuk in Ferrari's V8 middenmotor-boek is aangebroken.

Gisteren deelde Ferrari een teaser op sociale media. Zonder al te veel weg te geven was al te raden wat hier stond te gebeuren. We hebben de 488 Pista gehad, de 488 Pista Spider komt eraan en dat betekent dat het tijd is voor de opvolger van de 488. Ferrari presenteert de coupé in Genève en de auto gaat F8 Tributo heten.

De F8 Tributo is een sterke evolutie op het uiterlijk van de 488, die op zijn plaats weer update was van de 458. Radicale uiterlijke wijzigingen, toen de F430 destijds werd afgelost door de 458, laat Ferrari achterwege. In eerste instantie lijkt de F8 Tributo een opgeblazen 488-variant.

In tegenstelling tot de verwachting onder sommigen heeft Ferrari niet gekozen voor een compleet nieuwe aandrijflijn. De F8 Tributo is dan ook geen hybride, maar moet het doen met de geblazen 3902 cc V8 die we kennen van de 488 GTB. De turbomotor levert in de F8 Tributo 720 pk. Daarmee levert dit nieuwe model evenveel vermogen als de 488 Pista en is dit een toename van 50 pk in vergelijking met zijn voorganger. 0-100 doet de supercar in 2,9 seconden, 0-200 km/u in 7,9 seconden en de topsnelheid ligt op 340 km/u. De auto heeft een gewicht van 1.330 kg. Dat is 40 kg minder in vergelijking met de 488 GTB.

Niet alleen qua power deel de F8 Tributo genen met de 488 Pista. Ook aerodynamische poespas van de Pista is toegepast op de F8 Tributo. Dit resulteert in betere prestaties op het circuit en betere koeling voor de motor. Ferrari spreekt over een verbetering van 10 procent op het gebied van aerodynamica in vergelijking met de 488 GTB. Alleen al de S-Duct aan de voorkant zou voor 15 procent betere downforce moeten zorgen.

Met de F8 Tributo introduceert het merk een nieuwe variant op de Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+). Door de Mannetino op het stuurwiel op standje Race te draaien helpt FDE+ je de F8 Tributo op de limiet te rijden, zonder dat je meteen een vangrail gaat kussen. Over het stuurwiel gesproken, het stuur in de F8 Tributo is kleiner in vergelijking met de 488 GTB. Volgens Ferrari ligt het stuur daardoor lekkerder in de hand.

In het interieur hebben de Italianen weinig gewijzigd. Er is een nieuwe generatie HMI (Human Machine Interface) aanwezig, beschikt de F8 Tributo over ronde ventilatieroosters en kunnen passagiers koekeloeren naar een nieuwe 7-inch touchscreen display. Zoals gezegd is de nieuwe Ferrari voor het eerst op de Autosalon van Genève live te bewonderen.