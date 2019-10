Volgende Audi TT krijgt achterwielaandrijving

En er gaan meer dingen veranderen met de kekke Audi.

Weinig auto’s hebben zo’n stormachtige introductie meegemaakt als de Audi TT. Aan de ene kant werd de auto geroemd vanwege zijn design (zowel exterieur als interieur) en de relatief lage prijs. Aan de andere kant was de auto nogal staartlastig als je op hoge snelheid gas losliet in een bocht.

Ondanks dat de eerste TT in rijdynamisch opzicht niet mee kon komen met zijn looks, was het een groot succes. Met de generaties werd de TT een telkens serieuzere auto, maar liepen de verkopen telkens verder terug. Coupé’s waren in de jaren ’90 nog immens populair, maar tegenwoordig is de betaalbare coupé dat niet. Ergo: de Audi TT krijgt geen opvolger.

Maar nu is er goed nieuws en toch ook weer niet. Bij Audi kijken ze namelijk naar een andere invulling voor de TT. Volgens het Britse AutoExpress hebben ze die ook gevonden. Het resultaat heet: ‘eTTron’. En mocht je bang zijn dat ze het recept van een compacte, sportieve coupé met krachtige motor aan de kanten zetten, dan zit je helemaal goed. Helaas.

Net zoals alle andere auto’s die worden geïntroduceerd wordt de Audi eTTron een compacte elektrische crossover. Om de eTTron een beetje betaalbaar te houden, wordt de auto gebouwd op het MEB-platform van de Volkswagen ID.3. Dat zou betekenen at de Audi TT voor het eerst leverbaar zal worden met achterwielaandrijving. Dat geldt dan alleen voor de ongeveer 200 pk sterke instapper met een enkele elektromotor. Aan de bovenkant van het gamma staat de Audi ‘eTTron-RS’, met twee elektromotoren (op elke as één) en 400 pk.

Audi is een tijdje bezig om de TT aan te vullen c.q. op te volgen met een ander sportieve compacte modellen, van boven naar onder:

Audi Allroad Shooting Brake Concept ’14 (header)

Audi Steppenwolf Concept ’00

Audi TT Shooting Brake Concept ’05

Audi TT Offroad concept ’14