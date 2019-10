Lamborghini broedt op hypercar met V12 zonder turbo’s

Kijk, dat zijn de betere berichten.

Het is categorie auto’s die telkens populairder wordt. Auto’s die enkel en alleen voor trackdays ontworpen en ontwikkeld zijn. Eigenlijk is dat heel vreemd: want op de openbare weg kun je er niets mee. Sterker nog: je mag er niet eens mee rijden.

Toch wordt deze categorie auto’s populairder. Dankzij strenge regelgeving is het voor supercars juist lastig om aan alle eisen te voldoen. Ferrari was niet de eerste, maar met de FXX, een circuit versie van de Enzo, hadden ze een gouden zet gedaan. Er bleek enorm veel animo voor te zijn. Ook Aston Martin (Vulcan) en Pagani (Zonda R) hebben er de vruchten van geplukt.

Nu is het de beurt aan Lamborghini om een gave auto te bouwen voor dit segment. De auto gaat gebouwd worden door Lamborghini Squadra Corsa en ontworpen door Lamborghini’s eigen Centro Stile. In motorisch opzicht is er goed nieuws, want de 6.5 liter V12 gaat namelijk NIET voorzien worden van een of twee turbo’s. Welnee, die 830 pk kun je halen door toeren, heel veel toeren te maken.

Heel veel details zijn er nog niet bekend. Het wordt een pure trackday tot met ongetwijfeld geweldig klinkende motor. De auto gaat in zeer beperkte aantallen geleverd worden. Een extra sportieve versie van de Sián is goed mogelijk, die levert namelijk 820 pk. De Sian is voorzien van een mild-hybride systeem, maar wij gokken erop dat die niet nodig is voor de circuitversie. De introductie zal binnenkort plaats vinden.