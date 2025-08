Ferrari maakt meer winst, maar stelt toch teleur

Terwijl andere merken allemaal de winst zien kelderen.

Veel Europese autofabrikanten zien de winst verdampen, met dank aan een zekere Donald J. Trump. Zo lag de winst van Mercedes maar liefst 69% lager in het afgelopen kwartaal, vergeleken met een jaar geleden. Ook onder meer BMW, Audi en Porsche ondervinden de gevolgen van de importheffingen.

Toch is er een merk wat weer gewoon meer winst heeft gemaakt: Ferrari. In het afgelopen kwartaal maakten ze 552 miljoen winst, wat 8% meer is dan vorig jaar. De omzet nam met 4% toe naar 1,78 miljard.

Ferrari maakt dus meer in winst in een lastig klimaat. De aandeelhouders zullen dik tevreden zijn, zou je denken. Niets is echter minder waar. De koers kelderde gisteren met 12%, na de bekendmaking van de cijfers. Dat is de grootste koersdaling sinds Ferrari in 2015 naar de beurs ging.

Hoe komt dat? De beurs heeft er toch minder vertrouwen in dat Ferrari hun hoge winstgevendheid vast kan houden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de leveringen nauwelijks zijn toegenomen. In het derde kwartaal leverde Ferrari maar 10 auto’s meer af dan een jaar geleden.

Alsnog leverde Ferrari 3.494 auto’s in één kwartaal, wat serieus veel is als je bedenkt dat het goedkoopste model al €250.000 kost. Maar ja, aandeelhouders willen altijd maar meer. Dat krijg je als je een beursgenoteerd bedrijf bent.