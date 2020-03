Ferrari niet snel genoeg, aldus Ferrari

Ferrari denk dat Ferrari dit jaar geen potten kan breken. Sandbaggen kan dus ook op zijn Italiaans.

Ferrari ging een beetje af als een spreekwoordelijke gieter in 2019. Tijdens de tests in Barcelona draaiden ze de turbokraan goed open. Het contrast met Mercedes, dat het overduidelijk rustig aan deed, was heel erg groot. Ferrari was titelfavoriet, Mercedes moest gaan oppassen voor Red Bull.

Dominant

We weten hoe het afliep. Mercedes was uiterst dominant met Hamilton en bij Team Rood ging alles mis. In Bahrain was er overigens wel een teken van snelheid, maar het team uit Maranello schoot eigenlijk overal te kort tijdens de eerste seizoenshelft. Ditmaal was Ferrari tijdens de tests niet telkens bovenaan te vinden. Integendeel. Veel teams denken dat de Italianen spelletjes spelen en hun ware snelheid nog niet hebben laten zijn. Dat is dus pertinent niet waar, aldus Mattia Binotto. Hij kan het weten, want hij is immers teambaas van Ferrari.

Uitdagingen

Volgens Binotti kent de SF1000 (zoals de bolide voor 2020 heet) wat uitdagingen. Dat laat hij weten aan het Britse Autosport. Of het nu komt door te weinig vermogen of te veel weerstand, weet Binotto niet. Het is in elk geval duidelijk dat ze te weinig pace hebben. Tijdens de testsessies was overigens goed te zien dat de Ferrari’s op het rechte stuk aanzienlijk langzamer liepen dan de auto’s van Haas en Alfa Romeo. In principe zijn dat ‘mindere’ teams met dezelfde motoren. Die kans is dus eigenlijk vrij klein dat het écht het geval is.

Balans

De teambaas van Ferrari zegt dat het komt doordat ze nog heel veel moeten werken aan de balans van de auto. Zowel het vermogen als de weerstand én de downforce moeten nog verder worden geoptimaliseerd. Dat staat volgens Binotto buiten kijf. Wel is de race pace beter dan de snelheid over één rondje, aldus Mattia Binotto.

Ergo: die staan minimaal op de tweede startrij.