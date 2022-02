Groener dan deze AMG GT 63 S E Performance wordt het niet

Mercedes zet alles op alles om een groen imago op te bouwen.

Er was een tijd dat je in een hybride een beetje voor lul reed, maar de rollen zijn inmiddels wel omgedraaid. Hybrides zijn gemeengoed geworden, maar dat niet alleen: er zijn nu hybrides die alle andere auto’s voor lul zetten. De Ferrari SF90 met 1.000 pk bijvoorbeeld.

En het zijn niet alleen hybride supercars die tot extreme dingen in staat zijn. Mercedes heeft ook gewoon een vierdeurs hybride die een regelrecht monster is. De auto heeft ook een monsterlijk lange naam: de Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E Performance.

De Mercedes-AMG GT 63 et cetera heeft een biturbo V8 onder de motorkap, plus een elektromotor op de achteras. Het resultaat liegt er niet om: deze AMG levert 843 pk en 1.400 Nm aan koppel. Daarmee knalt deze Mercedes in 2,9 seconden van 0 naar 100. Redelijk bizar, zeker als je bedenkt dat deze auto 2.380 kg weegt.

We maakten al eerder kennis met deze auto, maar Mercedes opent nu de orderboeken (in Duitsland althans). Daarom lanceren ze een special edition van deze auto. Je voelt ‘m al aankomen: daarmee wordt de naam nóg langer. Maak kennis met de Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E Performance AMG Special Edition.

Deze speciale edition heeft een welbekende kleur gekregen: Green Hell Magno. Die kennen we natuurlijk nog van de AMG GT R. Nu wordt de vierdeurs AMG GT dus ook voorzien van deze heftige kleur. Mocht je je ooit afgevraagd hebben hoe de Hulk eruit zou zien als auto: nu heb je het antwoord.

Om het geheel nog opvallender te maken is er ook zwarte striping aanwezig en de nodige zwarte accenten. Verder zijn er 21 inch velgen die gedeeltelijk dicht zijn. Kun je lekker hypermilen met je hybride. Een speciale edition is natuurlijk pas echt af als er een speciale badge in het interieur zit en inderdaad, ook die is aanwezig.

De Nederlandse prijs van de Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E Performance is nog niet bekend, maar we weten wel alvast de Duitse prijs. Onze oosterburen kunnen dit hybride monster bestellen vanaf €196.897,40. Wil je zo’n AMG Special Edition, dan moet je nog een kleine 22 mille bijlappen.

De E Performance staat vanaf april in de showrooms. We verwachten zeer binnenkort ook de Nederlandse prijzen te kunnen melden.