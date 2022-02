Ferrari’s waren niet aan te slepen in 2021

Ook Nederlanders wisten de Ferrari-dealer goed te vinden.

Exclusieve auto’s deden hun naam vorig jaar geen eer aan: ze verkochten als warme broodjes. Die conclusie hadden we al getrokken nadat we de cijfers van Bentley, Rolls-Royce, Porsche en Lamborghini binnen hadden gekregen. We hadden alleen nog geen cijfers van onze vrienden uit Maranello.

Nu wel, want Ferrari maakt vandaag de resultaten van 2021 wereldkundig. Je raadt het al: die zijn zeker om over naar huis te schrijven. Er werden maar liefst 22,3% meer auto’s afgeleverd dan in 2020. Dit betekent dat er vorig jaar een recordaantal van 11.155 nieuwe Ferrari’s in ontvangst zijn genomen.

Nu zijn er wel meer fabrikanten die een fikse stijging meemaakten, maar dan vooral omdat ze 2020 een dipje hadden. Zo niet Ferrari: in 2020 wisten ze namelijk ook al 10,1% meer auto’s aan de man te brengen dan in 2019.

Auto’s verkopen is één ding, winst maken is een tweede. Ook dat zit bij Ferrari wel snor. De brutowinst bedroeg €1,53 miljard. En dat op een omzet van €4,27 miljard. Hiermee steeg de winst met 34% ten opzichte van vorig jaar.

De zaken gaan dus voor de wind bij Ferrari. En dan moet de cashcow nog komen. De productie van de Purosangue zal volgend jaar van start gaan en in 2023 zullen de leveringen starten. Il Commendatore draait zich waarschijnlijk om in zijn graf, maar de cijfers zullen er niet op achteruit gaan. Nog even en Ferrari wordt het nieuwe Porsche.

Tot slot: heeft Ferrari ook nog wat verkocht in Nederland? Jazeker, in ons land werden er maar liefst 73 gloednieuwe Ferrari’s geregistreerd. De F8 en de Roma waren het meest in trek, daarvan zijn allebei 21 stuks van een kenteken voorzien. Ook voor de Nederlandse Ferrari-dealers was het daarmee een recordjaar.

Foto: Ferrari F8 Tributo, gespot door @lfcarphotos