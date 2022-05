Ferrari SF90-bestuurder ramt auto’s, neemt de benen [video]

Een Ferrari SF90-bestuurder veroorzaakt een ravage en gaat er vervolgens doodleuk vandoor.

Zoals een wijs stripfiguur ooit zei: ‘With great power comes great responsibility’. Die spreuk kun je ook probleemloos vertalen naar de autowereld, waarin auto’s nog altijd meer vermogen krijgen. Met hybrides en elektrische auto’s is de pk-wedloop alleen maar in een stroomversnelling gekomen.

Ook Ferrari doet hier natuurlijk aan mee. De Ferrari SF90 is hun krachtigste straatauto ooit, met 1.000 pk. Dat is nog meer dan de LaFerrari. Een belangrijk verschil: de SF90 is niet gelimiteerd en een stuk goedkoper. De SF90 kost in ons land maar viereneenhalve ton, wat eigenlijk geen geld is voor een auto met 1.000 pk.

Dit betekent dus dat er meer exemplaren van rond rijden en ook dat er meer exemplaren crashen. Niet iedereen kan de grote verantwoordelijkheid aan die een auto van 1.000 pk met zich meebrengt. Zo was er al een influencer die een SF90 in Dubai crashte tijdens een proefrit en een eigenaar die zijn SF90 binnen 300 km total loss reed.

Nu is er weer een opmerkelijk incident met een Ferrari SF90. Het is wederom een eenzijdig ongeval. In het Britse Halesowen, onder de rook van Birmingham, reed iemand met een SF90 frontaal op rij geparkeerde auto. Kijk maar:

Dit ging dusdanig hard dat de voorste auto gewoon gelanceerd werden en er vier geparkeerde auto’s in één klap in de kreukels lagen. Terwijl de auto’s niet eens dicht op elkaar stonden.

Overigens kunnen we deze keer niet het vermogen van 1.000 pk de schuld geven, want er is geen enkele indicatie dat de auto de controle verloor. De SF90 lijkt gewoon plompverloren op de geparkeerde auto’s in te rijden. De bestuurder zat dus óf totaal niet op te letten, óf was niet helemaal meer helder.

Net als de geparkeerde auto’s is ook de voorkant van de Ferrari SF90 zwaar gehavend. Dat geldt niet voor de bestuurder, want die kan eigenhandig uit de auto klauteren. Ook dat is op beeld vastgelegd.

Wat dan weer niet te zien is in de bovenstaande video: de bestuurder verdwijnt vervolgens van het toneel. De complete ravage die hij heeft veroorzaakt laat hij gewoon achter, net als de Ferrari. Dit alles voltrok zich afgelopen woensdag al, maar nu is ook de video opgedoken. Het is niet bekend of de boosdoener inmiddels boven water is.

