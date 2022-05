In de nieuwe Land Rover Defender 130 passen 8 personen!

Het maakt de offroader bijna tot een busje. Met acht personen op pad in de nieuwe Land Rover Defender 130.

Een zevenzits personenauto is meestal de ruimste uitvoering op de markt. Lullig als het gezin bestaat uit papa, mama en zes kinderen. Moet er toch eentje altijd de bus nemen. Niet met de Land Rover Defender 130, want in deze nieuwe uitvoering kun je gezellig met acht man instappen.

Meer dan 5 meter lang

Deze Defender is langer gemaakt. Een verlenging van 340 mm om precies te zijn. Met een lengte van 5,358m is de auto zelfs iets langer in vergelijking met een BMW X7. Om maar een olifant te noemen. Voor Nederlandse begrippen is het dus echt wel een flinke auto.

Interieur

De bagageruimte van de Defender 130 bedraagt 2.516 liter. In het interieur bestaat de layout uit een 2+3+3 setup. Naast het verlengde voorkomen zijn er nog een aantal dingen waar je de nieuwe Land Rover Defender 130 aan kunt herkennen.

Moet de koper wel van kersen houden om de kleur Sedona Red te kiezen. Deze tint is nieuw, maar ook opvallend. Verder komt de 130 met vierzone climate control. Wel zo prettig als er iemand een ruft laat op de derde zitrij. Daarnaast komt elke Defender 130 standaard met luchtvering.

Standaard zit het model beter in de spullen in vergelijking met de andere uitvoeringen. Elke 130 komt bijvoorbeeld met het grotere 11.4-inch Pivi Pro touchscreen. Wie echt een aangeklede Defender wenst kan het beste opteren voor de First Edition. De First Edition komt in drie verschillende uitvoeringen en zit rijk in de uitrusting.

Dit jaar zit de Britse koningin Elizabeth II 70 jaar op de troon. Om dat te vieren schenkt Land Rover een Defender 130 aan het Britse Rode Kruis.

Motoren

Op het moment van schrijven is er nog geen Nederlandse prijs bekend. De Land Rover Defender 130 komt beschikbaar met de P300 en P400 benzinemotor of de D250 en D300 diesels. De krachtbronnen beschikken in alle gevallen over een zes-in-lijn verbrandingsmotor. Of de viercilinder en achtcilinder ook naar deze uitvoering komen is nog niet bekend.