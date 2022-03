Hagelnieuwe Ferrari SF90 Stradale binnen 300 kilometer gesloopt

Het waren driehonderd fantastische kilometers. Daarna kreeg deze Ferrari SF90 Stradale te maken met een crash.

Met de 296 GTB heeft Ferrari er inmiddels twee plug-in hybrides in het gamma. De SF90 Stradale was de eerste. Dat het PHEVs zijn, betekent niet dat je de auto als een Outlander moet behandelen. En eerlijk is eerlijk. Met 1.000 pk op de achterwielen is het ook rustig kennismaken met zo’n bijzondere auto. Meteen de grenzen opzoeken kan vragen om problemen zijn. En een crash met een Ferrari SF90 Stradale is dan niet te voorkomen.

Het verhaal achter dit exemplaar is niet bekend, maar het staat in elk geval vast dat de supercar niet zo uit de showroom is komen rollen. De kilometerstand staat op 189 mijl, dat is meer dan 300 kilometer. Kortom, al snel na levering is deze Ferrari SF90 Stradale betrokken geraakt bij een crash. Gezien de schade aan de auto lijkt dit geen zachte klap geweest te zijn.

De voorkant ligt goed in elkaar en ook aan beide zijkanten van de supercar heeft het plaatwerk en de ophanging een klap moeten verwerken. De middenmotor lijkt zo op het eerste gezicht nog goed op z’n plek te zitten en geen (flinke) schade te hebben opgelopen.

Wie interesse heeft kan binnenkort een bod uitbrengen op het voertuig via IAAI. De Ferrari SF90 Stradale staat ergens op een terrein in Los Angeles. De geschatte reparatiekosten komen neer op 999.999 dollar volgens de aanbieder. Juist ja.