Ferrari Sports Car met V6 klinkt heerlijk, accent ook - Autoblog.nl

Die auto die je wist die ging komen! De Ferrari Sports Car met V6 wordt nu al geteased door Ferrari zelf.

Ferrari is een merk in de hogere regionen van de markt. Ze bouwen geen goedkope auto’s. Sterker nog, als ze gaan diversificeren wordt het al heel snel nóg veel duurder. Wat dat betreft is het lekker dat er honderden miljonairs zijn die maar al te graag uitgenodigd worden om maar bijzondere Ferrari’s te mogen kopen.

Maar ook Ferrari gaat de massa bedienen. Althans, voor hen is het massa. Ten eerste is de Ferrari Purosangue onderweg. Deze crossover volgt de GTC4Lusso op in de lijn van twaalfcilinder GT’s. Pijnlijk, maar het is nu eenmaal wat de markt wil. En wie zijn zij om niet daaraan te voldoen? Precies. Maar er staat nog een Ferrari op komst. Daarover konden we je onlangs al informeren.

Ferrari Sports Car met V6

Ferrari is dat model nu aan het teasen. Goed geïnformeerde bronnen van Ferrari Chat bevestigen dat het gaat om de nieuwe kleine sportwagen met V6 van Ferrari. Een soort spirituele opvolger van de Dino 246GT. Jazeker, de Italianen trekken alle marketingboeken uit de kast met de teaser.

In een filmpje van nét geen minuut kun je een werknemer van Ferrari zichzelf wat vragen stellen, uiteraard in een geweldig accent. Het is een keuze. Dat niet alleen, op de achtergrond horen we een onmiskenbaar zesclinder-geluid. Meestal klinkt een V6 niet heel bijzonder, maar de Italianen weten er vaak een ‘emotioneel’ sausje mee tegeven en dat lijkt wederom erg goed gelukt!

Fun To Drive

Ferrari gaat nu prat op ‘Fun To Drive’ en daar zijn we heel erg blij mee. Zelfs de instap-Ferrari’s hebben nu meer dan 600 pk. En hoe leuk het ook is om te acceleren, het totaalplaatje wordt er niet beter van. Integendeel, de beleving wordt juist wat een-dimensioneel. Zonder de tractiecontrole aan ben je voornamelijk bezig om niet te crashen.

Wij hopen dat met de nieuwe Ferrari Sports Car het juist wat beter mogelijk is om de de grenzen op te zoeken op een bochtige weg. Een grotere grijns is belangrijker dan een dragrace of ‘Ringtijd, nietwaar? Bekijk het filmpje hieronder:

De Ferrari Sports Car wordt 24 juni geïntroduceerd.