GT3 Touring configurator biedt weinig opties - Autoblog.nl

Maar wie heeft opties nodig? Check ze hier op de GT3 Touring Configurator.

Vannacht om precies 00:01 was het mooiste moment voor veel petrolheads. De Porsche 911 GT3 met Touring Package werd onthuld. Het is niet moeilijk om te omschrijven waarom dit de ultieme auto is. Het is een prima daily én perfecte trackday toy. Nu geldt dat ook voor de GT3, maar die versie is standaard nét even iets te ordinair. Daarvoor moet je de rouwstoet-methode toepassen.

Met een oranje GT3 met vleugels kun je niet meerijden in een rouwstoet. Dat is net zoiets als een begrafenis bijwonen met clownschoenen aan. Of skischoenen. Super gepast in de juiste omgeving, maar dus niet overal. In een donkerblauwe 911 GT3 TP kan het (net). Ook lekker: je blijft lekker onder de radar. Wij kenners zien natuurlijk dat de bumpers, velgen en voorklep uniek zijn voor de GT3, maar de normale voorbijganger niet.

GT3 Touring configurator

Collega @machielvdd kon vanochtend jullie al vertellen dat de auto te bestellen is. Goed nieuws, je kunt ‘m óok samenstellen. Jazeker, de Porsche 911 GT3 TP configurator is helemaal live! Het is toch veel te warm om hard te werken, dus wellicht kun je op het warmste moment van de dag met een Festini perenijsje of Raket je favoriete GT3 TP configureren.













Uiteraard kun je ook nog voldoende opties aanvinken, uiteraard. Ondergetekende zou voor een zeer simpele uitvoering gaan: Guards Red, standaard sportstoelen (het is een daily) en verder niets. Navigatie, bekerhouder en cruise control zitten er al op. Wel moeten we erbij aantekenen dat er bij lange niet zo veel mogelijk is als bij de reguliere 911-modellen.

Opties beperkt

Net als bij de gewone GT3, zijn het aantal opties erg beperkt. Qua wielen is er maar één model (maar diverse kleuren ervoor) en één interieurkleur. Uiteraard kun je achteraf het een en ander regelen via Porsche Exclusive. Vaak komen die opties pas later beschikbaar en als ze er zijn, kost het meteen een klein vermogen.

























Oh ja, uiteraard zijn we benieuwd wie de duurste 911 kan configureren. Bonuspunten voor wie de Deense GT3 Touring configurator aanzwengelt. Daar kost de auto namelijk omgerekend zo’n 450.000 euro!

Klik hier voor de GT3 Touring configurator!