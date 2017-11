Ferrari stelt dealers aan om oude modellen op te knappen

Weet waar je terecht kunt.

Ferrari heeft 48 dealers in 20 landen aangesteld die het Ferrari Classiche Authorised Workshops-certificaat krijgen. De geselecteerde dealers mogen Ferrari’s van 20 jaar of ouder onderhouden of opknappen. Onderdelen zijn direct uit Maranello afkomstig en de geselecteerde dealers staan in nauw contact met de Italianen.

In Nederland is Kroymans in Hilversum geselecteerd als het punt om je oude raspaardje te laten onderhouden. In ons land is de Ferrari-dealer ook meteen de enige. We zijn echter niet alleen. Onder andere Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Hongarije hebben slechts één aangewezen dealer. Landen als Polen, Tsjechië, Zweden, Finland, Denemarken en Noorwegen hebben voorlopig helemaal geen Ferrari Classiche Authorised Workshop.

Andere landen kennen meerdere punten. Zo kun je in het Verenigd Koninkrijk bij maar liefst negen dealers terecht. In de Verenigde Staten zijn 11 dealers aangewezen als Ferrari Classiche Authorised Workshop. De Italiaanse autofabrikant heeft gezegd het aantal punten in de toekomst verder uit te willen breiden.