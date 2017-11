Jeep Compass is klaar voor het avontuur, jij ook?

Ontdek de Jeep Compass.

Jeep mag je gerust de uitvinder van de crossover noemen. Sterker nog, Jeep IS de uitvinder van zowel de SUV als de Stationwagon. Al in 1946 kwam de Jeep Stationwagon op de markt, een stoere auto met ruimte voor het hele gezin en optioneel vierwielaandrijving. Aan dat basisprincipe is in al die jaren niet getornd, een praktische en stoere auto is de Compass nog altijd. Wel gaat het er tegenwoordig een stuk comfortabeler aan toe dan zeventig jaar geleden, toen men enkel nog kon dromen van automatische dual-zone airconditioning, een BeatsAudio™ HiFi systeem met 9 speakers en een groot 7-inch kleurenscherm in het instrumentarium. Op de gelimiteerde Compass Opening Edition is het allemaal standaard.

Ook onder de kap gaat het er uiterst modern aan toe met keuze uit diverse zuinige motoren. Zo is er de 1.4 MultiAir-benzinemotor met 140 of 170 pk. Dieselen kan met de 1.6 en 2.0 MultiJet. De sterkste diesel- en benzinemotor zijn gekoppeld aan een moderne 9-traps automaat en vierwielaandrijving. De Compass laat zich dankzij zijn adaptieve Koni-dempers rijden als een personenauto, maar tegelijkertijd ben je ook vrij om op avontuur te gaan. Uiteraard is deze Jeep offroad de meest capabele crossover uit zijn klasse.

Met ruim 70 veiligheidssystemen hoef je je enkel zorgen te maken om je reisdoel. Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Elektronische stabiliteitsregeling; het is slechts een kleine greep uit de standaarduitrusting van de Compass Opening Edition. USB- én 230v-aansluitingen, 18-inch lichtmetalen velgen, halflederen bekleding, het Uconnect-infotainmentsysteem met full map navigatie, Android Auto en Apple Car zijn eveneens standaard.

Al met al is de Compass een échte Jeep, die zich net zo thuis voelt in de stad als op slingerende B-weggetjes. En dat voor een vanafprijs van € 30.990,- Meer weten? Kijk dan op jeep.nl.