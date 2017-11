Officieel: BMW M3 CS met 460 pk

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn.

Met de introductie van de M4 CS kon je er donder op zeggen dat er ook een M3 CS ging komen. Dat moment is nu eindelijk aangebroken. De meer praktische M3 CS heeft hetzelfde recept gekregen als zijn coupé-broer. Met twee extra deuren kunnen je vrienden nu makkelijker instappen, al is dat natuurlijk onzin. M3-rijders hebben immers geen vrienden, aldus Jeremy Clarkson.

Net als in de M4 CS, levert de TwinPower Turbo zes-in-lijn 460 pk en 600 Nm koppel. De M3 CS is straks de krachtigste 3-serie die je kunt krijgen. Bij de M4 is de 500 pk sterke GTS het topmodel. De M3 CS komt standaard met de BMW M Double Clutch Transmission (DCT) en een pittiger uitlaatsysteem voor een dikkere sound.

De prestaties zijn gelijk met de coupé. Een sprintje naar de honderd is in slechts 3,9 seconden gedaan en de topsnelheid ligt op 280 km/u. De motorkap, het dak, de splitter, de rand van de achterspoiler en de diffuser onder de achterzijde zijn van carbon. Daarnaast werd er gekozen voor 1-zone airconditioning. Met deze aanpassingen wist BMW 10 kilogram te snoepen van het totaalgewicht. Dat valt dan weer een beetje tegen.

De nieuwe BMW M3 CS is vanaf januari 2018 te bestellen en er worden slechts 1.200 exemplaren van de gepeperde sedan gemaakt. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. De meerprijs van een M4 CS ten opzichte van een reguliere M4 is zo’n 35 mille. Zo heb je alvast een idee.