Ferrari SUV mogelijk dichterbij dan je denkt

Is de onthulling binnenkort?

Het is een speculatie, maar het lijkt erop dat de SUV van Ferrari binnenkort het licht gaat zien. Afgelopen vrijdag maakte de Italiaanse autofabrikant cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar bekend. Allemaal niet zo spannend, tot je de PowerPoint te zien krijgt.

Want tijdens deze bijeenkomst vertelde Ferrari CEO Louis Camilleri niet alleen over behaalde successen, maar ook over wat gaat komen. De SUV, codenaam Purosangue, is een belangrijk onderdeel van die toekomst. In september 2018 werd bekendgemaakt dat Ferrari’s toekomstplan is om 15 nieuwe modellen voor 2022 te realiseren. Op deze koers varen de Italianen nog steeds.

Een belangrijke onthulling van dit jaar was de SF90 Stradale. Dat is echter niet het enige nieuwe productiemodel dat Ferrari in 2019 gaat laten zien. Camilleri maakte bekend dat zijn Ferrari de komende maanden twee nieuwe modellen gaat presenteren. De autofabrikant is bezig met het opzetten van een event op het Fiorano Circuit dat twee weken moet gaan duren. De eerste uitnodigingen zijn naar verluidt al de deur uitgegaan.

De onthulling die in september gaat plaatsvinden is naar verwachting de Purosangue. De SUV van Ferrari is al meerdere malen in camouflagevorm in en om Maranello gespot. Bovendien is een marktlancering in 2020 prima voor de SUV. Lamborghini was er dan wel vroeg met de Urus. Aston Martin heeft de DBX ook nog niet gelanceerd, dus er is nog een marge. Daarnaast: een SUV van Ferrari, de eerste SUV van het merk. Daar loopt men ongetwijfeld warm voor, wanneer de marktintroductie ook zal zijn.